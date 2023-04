Brasil 23% dos brasileiros dizem que não têm comida suficiente em casa, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo o Datafolha, a falta de alimentos ocorre mais entre os moradores da região Nordeste Foto: Reprodução Segundo o Datafolha, a falta de alimentos ocorre mais entre os moradores da região Nordeste. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinte e três por cento dos brasileiros dizem que não têm comida suficiente em casa, aponta uma pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (4).

Sessenta e dois por cento dos entrevistados afirmam que a comida é suficiente, enquanto 15% dizem que os alimentos são mais do que suficientes.

Segundo o Datafolha, a falta de alimentos ocorre mais entre as mulheres (27%), os moradores da região Nordeste (30%), os que votaram no presidente Lula (27%) e os beneficiários do Bolsa Família (23%). Entre as pessoas ouvidas, 26% disseram receber o benefício.

O instituto ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 29 e 30 de março, em 126 cidades brasileiras. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/23-dos-brasileiros-dizem-que-nao-tem-comida-suficiente-em-casa-aponta-pesquisa/

23% dos brasileiros dizem que não têm comida suficiente em casa, aponta pesquisa

2023-04-04