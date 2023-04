O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se apresenta à Justiça em Nova York nesta terça-feira (4) como parte de um processo criminal no qual ele é acusado de realizar um suposto pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels durante a campanha eleitoral de 2016, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal que os dois tiveram alguns anos antes.

O pagamento em si não seria ilegal, mas, na prática, o dinheiro foi justificado como honorário advocatício para um dos advogados de Trump, Michael Cohen. Essa tentativa de esconder a natureza do pagamento que é considerada criminosa. Trump é o primeiro ex-presidente norte-americano a enfrentar acusações criminais.

A audiência está marcada para começar às 15h15min, no horário de Brasília. Trump já foi indiciado – ou seja, formalmente acusado – no processo criminal e, nesta terça, espera-se que as seguintes etapas sejam cumpridas: o ex-presidente vai até um tribunal para se apresentar; ele deve ser fotografado e ter suas digitais colhidas; sem estar algemado, ele vai ser levado a um juiz; o magistrado deve ler as acusações feitas pela promotoria; o ex-presidente vai se declarar inocente ou culpado; o juiz provavelmente vai liberar Trump para que ele aguarde as próximas etapas do processo em liberdade; o ex-mandatário dos EUA deve voltar para a Flórida, onde mora, e fazer um discurso.

A segurança foi reforçada em Nova York para evitar atos violentos de apoiadores do republicano. O prefeito da cidade, Eric Adams, disse que as autoridades não hesitarão em prender e indiciar qualquer pessoa que infringir a lei em protestos contra o julgamento do ex-presidente. Segundo Adams, a cidade “não é um playground para raiva inapropriada”.

Um grupo de manifestantes acampou em frente à Trump Tower, para onde o ex-presidente norte-americano se dirigiu quando chegou na cidade.