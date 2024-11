Porto Alegre 26ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes ocorre domingo no Parcão, em Porto Alegre

20 de novembro de 2024

Evento tem como objetivo arrecadar recursos para o Instituto da Criança com Diabetes, que atende gratuitamente cerca de 5 mil crianças e jovens com diabetes Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Porto Alegre recebe a 26ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes neste domingo, 24. A largada está marcada para as 10h, no Parcão. O evento, que conta com o apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre, tem como objetivo arrecadar recursos para o ICD (Instituto da Criança com Diabetes), que atende gratuitamente cerca de 5 mil crianças e jovens com diabetes tipo 1 no Estado.

A corrida terá quatro quilômetros de percurso e é participativa, não competitiva, permitindo que todos os corredores sejam reconhecidos como campeões e recebam medalhas.

Os interessados podem colaborar adquirindo a camiseta personalizada com as marcas do Instituto e dos clubes Grêmio e Inter, também apoiadores da causa. O item pode ser comprado no site oficial do evento ou em outros pontos da cidade (informações pelo WhatsApp 5198168-1654).

O evento visa a conscientizar sobre diabetes tipo 1, uma doença crônica sem cura ou prevenção, e é a principal fonte de arrecadação para o ICD, que oferece suporte a milhares de crianças e jovens gaúchos. A iniciativa também segue a tendência ESG, utilizando camisetas feitas de materiais reciclados.

