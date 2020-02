Verão 36ª Cavalgada do Mar inicia nessa sexta-feira

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Evento ocorre de 14 a 22 de fevereiro e passará por diversas cidades do litoral norte Foto: Palácio Piratini/Divulgação Foto: Palácio Piratini/Divulgação

2020 será o ano da 36ª Cavalgada do Mar. O evento ocorre de 14 a 22 de fevereiro e passará por diversas cidades do litoral norte, como tradicionalmente ocorre. A parada em Capão da Canoa está marcada para domingo (16), após saída às 7h de Arroio do Sal.

A participação é livre, sendo cada participante responsável inteiramente pelos riscos e cuidados inerentes à prática da cavalgada. O evento é destinado aos cavaleiros e às amazonas de todas as idades que queiram desfrutar de um convício fraterno e da vivência das lidas campeiras. A realização é do Instituto Cultural Cavalgada do Mar.

O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, elogia a organização do tradicional evento. “Reforçar a união entre a tradição gaúcha e o litoral é de extrema importância para que continue sendo cultivada a bela história do Rio Grande do Sul”, observa.

