Porto Alegre 37ª Maratona Internacional acontece neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Além do apoio no trânsito, a prefeitura cederá estagiários de Educação Física que ajudarão durante o percurso das provas. Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai monitorar o trânsito nas regiões da Orla do Guaíba, Praia de Belas, Menino Deus, Cidade Baixa, Azenha e Vila Assunção, a partir da meia-noite deste domingo (12), para a realização da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A concentração, largada e chegada ocorrem na avenida Diário de Notícias, 300, em frente ao BarraShoppingSul.

O evento, realizado pelo Clube dos Corredores de Porto Alegre (Corpa), reúne atletas de 16 países e faz parte das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. Além do apoio no trânsito, a prefeitura cederá estagiários de Educação Física que ajudarão durante o percurso das provas.

“Estamos felizes em colaborar na realização da Maratona Internacional de Porto Alegre, uma das mais tradicionais do país. Esse grande evento representa a importância da atividade física, saúde e qualidade de vida”, afirma a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia.

O diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, lembra que a maratona já é um evento consagrado da cidade. “É evidente que teremos muitas ruas bloqueadas e desvios de trânsito e transporte, mas isto faz parte da organização de um evento de grande porte. Tudo estará bem sinalizado, com a presença dos agentes e dos demais apoiadores em locais críticos para orientar os motoristas e o público em geral”, destaca.

Inscritos

Com 15 mil inscritos, sendo 6.852 mil somente na prova principal masculina, os africanos são novamente considerados favoritos. O diretor da prova, Paulo Silva, fundador do Corpa e vencedor da maratona de 1984, afirma que a competição está consolidada no calendário internacional de corridas. “Teremos a participação de muitos atletas de ponta de diversos países, inclusive brasileiros, com grandes nomes do Quênia e da Etiópia. O percurso foi aprimorado no decorrer dos anos, com o apoio fundamental da EPTC na organização do trânsito e do transporte”, afirma.

A programação começa às 6h55min, com a competição dos cadeirantes e pessoas com deficiência. A partir das 7h, ocorre a largada da Maratona Masculina e Feminina (42,195 quilômetros) com tempo máximo de seis horas, seguida da Meia Maratona (21,097 quilômetros) com até três horas e meia de duração e, às 7h10, da Rústica (8,5 quilômetros), com uma hora e 30 minutos. A Maratoninha, tradicional corrida infantil, tem sua largada às 11h, no mesmo pórtico de chegada da Maratona.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atuará na organização do trânsito e transporte. A competição, com patrocínio da Unimed, Sulgás e Cosan, também terá apoio da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e da Guarda Municipal (GM).

Turismo na Feira da Maratona

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) terá uma estrutura para atender turistas e prestar informações sobre Porto Alegre na Feira da Maratona. A feira, onde acontecerá também a entrega dos kits, será no BarraShoppingSul, nos dias 9 e10, das 10h às 20h, no dia 11, das 10h às 19h e no dia 12, das 9h às 14h.

Trânsito – A Maratona exigirá bloqueios de vias a partir do início da madrugada de domingo até por volta das 13h30. Também haverá desvios de trânsito e do transporte público, com transferência de pontos de terminais de ônibus. Para os motoristas que necessitam de deslocamento entre as regiões Norte e Sul da Capital, a Terceira Perimetral é a melhor opção, pelas avenidas Carlos Gomes, Senador Tarso Dutra, Dr. Salvador França, Cel. Aparício Borges, Teresópolis e Cavalhada. A avenida Ipiranga também estará liberada a partir da avenida João Pessoa, em direção ao bairro.

Os principais bloqueios ocorrem na avenida Diário de Notícias (a partir da 0h de domingo, sentido Centro-bairro), na avenida Edvaldo Pereira Paiva (5h30), no cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho com Loureiro da Silva (5h30), avenida João Pessoa (6h40) e avenida Azenha (7h).

