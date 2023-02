Tecnologia 4 tecnologias que ajudam a monitorar e controlar a diabetes

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A caneta inteligente ajuda a simplificar o processo de administração de insulina e a monitorar a dosagem utilizada. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A diabetes é uma doença que afeta muitos brasileiros, e novos diagnósticos são feitos diariamente em todo o País e no mundo. Felizmente, existem tecnologias e aplicativos que auxiliam as pessoas que vivem com essa doença a gerenciar seus sintomas e viver de forma mais tranquila.

As tecnologias a seguir podem se tornar grandes aliadas para aqueles que sofrem com a diabetes:

1) Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) – Eles são utilizados para monitorar, guardar e rastrear os níveis de glicose no sangue do indivíduo, fazendo com que o usuário tenha total controle da quantidade de açúcar que está presente no seu sangue.

2) Caneta inteligente de insulina – A caneta inteligente de insulina é uma ferramenta importante para o controle da diabetes, pois ajuda a simplificar o processo de administração de insulina e a monitorar a dosagem utilizada. Com ela, é possível acompanhar em tempo real os níveis de glicose no sangue, permitindo um controle mais preciso da doença.

3) Aplicativos para dispositivos móveis – Existem diversos aplicativos presentes no Google Play ou na App Store que auxiliam as pessoas com diabetes. Entre eles, estão aqueles que ajudam a montar uma dieta balanceada, a rastrear os níveis de açúcar, a controlar as doses de insulina, entre outras funções.

4) Relógios inteligentes – Além de possuírem design incrível e diversas funcionalidades, os relógios inteligentes funcionam para agendar lembretes de aplicativos como os citados anteriormente. Ademais, podem medir batimentos cardíacos, frequência respiratória, nível de atividade física, entre outros sinais importantes para a saúde. Todas as informações que esses relógios fornecem são de suma importância para verificar o estado de quem sofre com diabetes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/4-tecnologias-que-ajudam-a-monitorar-e-controlar-a-diabetes/

4 tecnologias que ajudam a monitorar e controlar a diabetes