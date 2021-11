Mundo Mais de 60 viajantes da África do Sul testam positivo para covid na Holanda

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Todos os passageiros infectados estão isolados e passaram por testes neste sábado (27). (Foto: EBC)

As autoridades de saúde da Holanda disseram que 61 pessoas que chegaram ao país em dois voos vindos da África do Sul, na sexta-feira (26), testaram positivo para a covid. Ainda não há informações sobre qual é a variante do coronavírus encontrada nestes infectados.

Todos os passageiros infectados estão isolados e passaram por testes neste sábado (27) para descobrir se a recém-descoberta variante do coronavírus, a ômicron, pode estar circulando entre eles.

Ainda na sexta-feira, viajantes enfrentaram longas horas de espera e testes por conta da nova mutação do vírus, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como variante de preocupação.

“Estamos pesquisando se alguns dos casos são da nova variante de preocupação, a ômicron”, disse a autoridade sanitária do país em um comunicado. “Esperamos ter os resultados o mais breve possível.”

Já na Alemanha, autoridades regionais afirmaram que um caso suspeito da ômicron é avaliado pelos profissionais de saúde.

“Parece muito possível que a variante omicron tenha chegado à Alemanha”, disse Kai Klose, ministro para Assuntos Sociais na região de Hesse, em uma rede social.

A infecção estaria ligada à uma pessoa que retornou da África do Sul, e foi colocada em isolamento logo após o diagnóstico positivo para a doença.

Passageiros que tentam retornar da África do Sul, após descoberta da variante ômicron do coronavírus, ficaram presos no aeroporto em meio a cancelamentos de voos e restrições.

Voos suspensos

O governo holandês proibiu todas as viagens aéreas do sul da África na manhã de sexta-feira. No entanto, dois voos da KLM, com cerca de 600 passageiros, chegaram a desembarcar em Amsterdã.

O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, determinou que os passageiros que já estavam a caminho da Holanda fossem submetidos a testes e quarentena na chegada ao país.

Centenas de passageiros, que vinham da Cidade do Cabo e de Joanesburgo, reclamaram nas redes sociais das “horas de espera” na pista.

Uma repórter do jornal americano “The New York Times”, Stephanie Nolen, estava em um dos voos e chegou a narrar o cenário de confusão.

“Muitos aplausos porque chegou um ônibus que vai nos levar… para algum lugar”, escreveu a jornalista. Nolen, que afirmou ter testado negativo para o vírus, contou que o ônibus chegou em uma área de testes “com uma fila enorme”.

“Posso ver testadores de covid com roupa azul brilhante bem à frente”, narrou. “Ainda sem lanchinhos para os bebês que estão chorando.”

Um porta-voz das autoridades de saúde em Kennemerland – região responsável pelo aeroporto Schiphol, – disse que os casos positivos são acompanhados pelo hospital universitário.

1º caso na Bélgica

A Bélgica detectou um caso de infecção ligado à variante ômicron do coronavírus. Foi a primeira vez que a nova variante foi identificada na Europa.

A variante preocupa pois tem 50 mutações — algo nunca visto antes —, sendo mais de 30 na proteína S (spike) – a “chave” que o vírus usa para se acoplar às células, alvo da maioria das vacinas disponíveis.

O Reino Unido restringiu viagens à África do Sul e mais cinco países do continente. E a Comissão Europeia propôs a suspensão dos voos do sul da África para a União Europeia.

A Alemanha anunciou que não aceitará a entrada de viajantes procedentes da África do Sul e a Itália informou a proibição de entrada em seu território de qualquer pessoa que esteve em sete nações do sul da África nos últimos 14 dias.

