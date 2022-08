Geral 87% das pessoas só fazem transação financeira pelo celular

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

A relação das pessoas com o dinheiro está cada vez mais digital.

A relação das pessoas com o dinheiro está cada vez mais digital. Atualmente, 87% dos brasileiros com acesso à internet fazem todas as suas transações financeiras pelo celular. Além disso, 39% consideram a facilidade de utilização do aplicativo ou internet banking na hora de mudar de banco.

Os dados são da 25ª edição do Data Stories, conteúdo temático lançado mensalmente pela Kantar Ibope Media – divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia. Os insights foram gerados a partir do estudo Flash Financial, realizado com base na solução Target Group Index, que analisa os hábitos e preferências dos consumidores.

O levantamento Flash Financial também mostra que o público aderiu de vez às facilidades oferecidas por soluções tecnológicas, como o Pix. Em dois anos, o método de transações instantâneas foi adotado por 89% da população conectada.

Outro fator importante é a popularização das fintechs. Hoje, 80% dos brasileiros conectados possuem conta em um banco digital. Boa parte deles defende que as instituições não precisam ter filiais locais (54%) e está ansiosa para um futuro sem dinheiro em espécie (52%).

As criptomoedas, por sua vez, aparecem entre as principais escolhas de investimento da atualidade. Mais da metade (56%) do público afirma que está disposta a investir e negociar em moedas digitais. Vale a pena destacar que 45% têm entre 18 e 34 anos.

Apesar de investirem suas finanças em nível comparado à média da população, 78% dos clientes de empresas digitais ainda preferem fazer isso por meio de bancos tradicionais. As corretoras especializadas também são vistas como boas opções (44%).

Novas contas

No início deste mês, o presidente do Banco Central (BC) do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que não é verdade que os bancos estão perdendo dinheiro com o Pix. De acordo com ele, as instituições financeiras participaram do desenvolvimento da ferramenta de pagamento. Além disso, as eventuais perdas de receita nas transações são compensadas pela abertura de novas contas bancárias e pela menor circulação de papel moeda.

“Eu quero já dizer que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o Pix. Inclusive, a gente deve, em algum momento, soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Você tem uma perda de receita em transferência, mas, por outro lado, novas contas são abertas, novos modelos de negócio são gerados, você retira dinheiro de circulação, o que é um custo enorme para o banco, você aumenta a transação, então o transacional aumenta”, disse, em palestra na 32ª edição da Febraban Tech, evento da Federação Brasileira de Bancos, na capital paulista.

O presidente do BC ressaltou que os bancos entenderam, no processo de construção do Pix, que o sistema seria de “ganha-ganha”, ou seja, todos os participantes sairiam no lucro, e ajudaram na divulgação da ferramenta. “O sistema foi construído por todo o sistema financeiro. Os bancos ajudaram muito, botaram propaganda bonita, fizeram um marketing muito bom.”

Campos Neto ressaltou que a intenção do BC é aumentar a participação da sociedade no sistema bancário nacional. “A gente quer ‘bancarizar’, a gente quer competição com inclusão, não é sobre se está ganhando ou está perdendo, todo mundo está ganhando.” As informações são do portal de notícias Terra e da Agência Brasil.

