Geral Passageiro com três CPFs é retirado de dentro de avião em aeroporto de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

o passageiro foi retirado de aeronave ainda no aeroporto de Confins. (Foto: BH Airport)

A PF (Polícia Federal) impediu um homem de embarcar em um voo para Portugal, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), na Região Metropolitana. Em consulta à Receita Federal, foi descoberto que o homem possuía três CPFs, sendo um suspenso e outros dois cancelados por duplicidade.

Foi constatado que ele apresentou à PF um dos CPFs falsos para a confecção do passaporte.

O investigado tem passagem por estelionato, tendo inclusive cumprido pena pela prática desse crime. Em sua ficha, a data de nascimento é diferente da que consta no documento de viagem.

O passaporte foi apreendido para prosseguimento das investigações e, por não ter outro documento válido para seguir viagem, o passageiro foi retirado da aeronave. A ação foi realizada na tarde da útltima quarta-feira (24).

Haxixe na bagagem

Em outra ação, na madrugada de quinta-feira (25), durante atividade de fiscalização da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de João Pessoa (PB), foi apreendida uma mala com aproximadamente 21 kg de haxixe (20 tabletes), cujo destino final seria o aeroporto de Guarulhos (SP).

O passageiro abandonou a mala e, por questão de segurança, a Polícia Federal foi chamada para verificar o conteúdo da mala, já que poderia haver explosivos ou algo que colocasse em risco os passageiros, momento em que a droga foi encontrada.

O responsável pela mala já foi identificado e diligências foram postas em andamento para sua captura.

Tráfico internacional

Já no Paraná, a Polícia Federal, em conjunto com a Força Aérea Brasileira, realizou, também na quinta-feira, uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas, que culminou na apreensão de fardos de cocaína e na destruição de uma aeronave.

A FAB realizou, a pedido da PF, o acompanhamento de uma aeronave que realizava voo irregular no espaço aéreo nacional. Após contatos iniciais da FAB para pouso imediato, a aeronave suspeita realizou arremessos de cargas em áreas rurais existentes entre as cidades de São Pedro do Paraná e Marilena, no extremo Noroeste do Paraná.

Policiais federais, com apoio da FAB, da Polícia Civil e Polícia Militar do Paraná, conseguiram, em diligências realizadas nesta semana, localizar e recolher cerca de 75 kg de cocaína, que foram arremessados do avião.

A aeronave perseguida foi localizada, incendiada em uma pista em Teodoro Sampaio/SP. O piloto e eventuais tripulantes não foram localizados, e há indicativo de que os próprios teriam ateado fogo no avião, o que será aprofundado nas investigações.

A Polícia Federal abriu inquérito policial para investigar crime de tráfico internacional de entorpecentes.

