Geral 5G vai esvaziar as agências bancárias, prevê especialista

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A tecnologia 5G vai levar as operações bancárias para os dispositivos móveis e elas serão cada vez mais seguras. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O 5G vai deixar as conexões à internet mais rápidas (100 vezes mais do que a atual) e mais estáveis. E isso vai mudar tudo. E um dos primeiros mercados a sentir essa mudança será o bancário. A tecnologia 5G vai levar as operações bancárias para os dispositivos móveis e elas serão cada vez mais seguras.

Essa é a constatação do especialista em tecnologia em nuvem para o mercado financeiro, Luiz Fernando Maluf, Financial Services Industry Lead da DataRain, empresa brasileira parceira da Amazon Web Services (AWS), que participou da Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro da América Latina.

“Com essas características, é possível usar a nuvem para implementar IoT [internet das coisas] em 1 milhão de dispositivos móveis por quilômetro quadrado. Cenário até então considerado impossível com a tecnologia de 4G”, disse ele. “Desta forma, os bancos podem ampliar suas ofertas de serviços, trazendo para o mobile aplicações que, até então, rodavam apenas no desktop, homogeneizando os sistemas.”

Atualmente, cerca de 70% das transações bancárias já são feitas por meio de dispositivos móveis. “Há um esvaziamento das agências, gerando também economia para os bancos que deixam de ter custos com estrutura física e podem reduzir as taxas sobre operações, considerado um dos fatores determinantes para a escolha do cliente”, comentou.

A outra vantagem óbvia é a própria segurança e a comodidade do cidadão. “Ao deixar de se deslocar para uma agência, o consumidor está seguro e consegue realizar suas transações com mais agilidade”, disse Maluf.

Outro mercado que deve crescer no setor é o de digital onboarding, com aplicações usadas na confirmação de dados e identidade, usando recursos como reconhecimento facial e outras tecnologias.

“Com as operações cada vez mais voltadas para o mobile, os bancos terão que investir cada vez mais em segurança e os serviços de digital onboarding serão fundamentais. Estes também terão como base a nuvem computacional, altamente beneficiada pelo 5G”, diz especialista.

Mais capitais

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou no último dia 22 a ativação do sinal do 5G puro (standalone) em Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).

A decisão foi tomada em reunião do Gaispi, grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de latência (resposta).

Com a decisão, já são 12 capitais do País a contar com a tecnologia funcionando até o início da próxima semana. O 5G puro já está operacional em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Porto Alegre, São Paulo (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA).

Neste primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do País restrito a alguns bairros, salvo exceções, pois o edital do leilão determinou às operadoras a instalação de uma antena para cada 100 mil habitantes. O número vai crescer conforme o passar dos anos. As informações são do portal de notícias Terra e da Anatel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral