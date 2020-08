A Associação da Classe Média (Aclame) está promovendo melhorias em suas redes sociais para atender melhor os seus sócios. A entidade, que é uma organização não-governamental, completou 21 anos de história neste ano, mantendo o objetivo de aproximar as pessoas da política.

Além disso, a entidade promove um espaço de comunicação e debates, com informações relevantes e respostas aos questionamentos de uma parcela significativa da população, que não se sente mais representada pelas estruturas políticas tradicionais, partidos e sindicatos.

“A Aclame está se reposicionando neste momento, pensando nas novas mídias sociais, pois quando nasceu não existia nada disso. Então, estamos criando um site novo, entrando em todas as mídias sociais e pedimos para as pessoas que se posicionem, pois a Aclame foi criada justamente com o intuito de que as pessoas pudessem se manifestar”, destacou o presidente da Aclame, Fernando Bertuol.

Segundo o presidente da Associação, as pessoas possuem dificuldade em expor a sua opinião, e por isso, a entidade foi criada para ajudar a população com esse contato que deve ser estabelecido com a política. “Precisamos pautar os nossos governantes, pautar contra o aumento de impostos, uma série de atividades que a gente trabalha a muito anos já”.

Neste ano, a Aclame não conseguiu realizar o “Dia da Liberdade de Impostos”, devido a pandemia do novo coronavírus. Em 2019, dezenas de postos de gasolina venderam combustíveis sem os impostos que incidem sobre o produto. Essa ação tem como objetivo chamar a atenção para o peso dos impostos no cotidiano dos contribuintes e discutir a aplicação dos recursos arrecadados.

“A educação que a Aclame acabou gerando desde 2004 com o ‘Dia da Liberdade de Impostos’, educando as pessoas para entender que o volume de impostos é absurdo e os governantes nunca pensam em diminuir as despesas, eles pensam em aumentar a receita e colocar a mão no nosso bolso”, relatou Bertuol.

Os interessados devem ficar atentos às redes sociais da Aclame, pois em breve a entidade trará muitas novidades.