Na próxima quarta-feira (19), a empresária Carmem Ferrão vai assumir a presidência da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul. A gestão da empresária começará agora em 2020 e se estenderá até 2022, conforme o quadro de renovação dos diretores da Fundação Bienal do Mercosul.

Na ocasião também será anunciada oficialmente a curadoria da 13ª Bienal do Mercosul e o conceito da mostra. Os interessados poderão acompanham a cerimônia, através das redes sociais da Bienal (Instagram e YouTube), a partir das 16h, da próxima quarta (19).

Trajetória da empresária, Carmen Ferrão:

Começou a carreira na Lojas Pompéia trabalhando junto ao setor de marketing e vendas e investiu na sua profissionalização, buscando no exterior os ensinamos de varejo junto à cases de referência. Frequentou a escola Disney University Professional Development Programs, em Orlando; concluiu o Programa de Gestão Avançada, na França, além de outros cursos realizados na Europa e Estados Unidos.

Carmen Ferrão foi a fundadora da Associação dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Também escreveu o livro “Em Busca da Emoção – O Sentimento Transforma o Marketing Nessa Passagem de Século”, além da participação em outras obras e reconhecimentos, como o Troféu Personalidade de Marketing ADVB/RS, Empresário do Ano pela Associação Comercial de Porto Alegre e Mulher de Marketing pela Revista Marketing, no Rio de Janeiro.

Atualmente, Carmen Ferrão ocupa o cargo de sócia superintendente do Grupo Lins Ferrão, dividindo sua rotina entre os planejamentos das marcas Pompéia e Gang, aulas de golfe e piano e apreciação de arte.