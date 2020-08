O Ex-ministro Francisco Turra vai passar a presidência da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), nesta quarta-feira (19), para o atual diretor-executivo Ricardo Santin. Turra que presidiu por 12 anos a ABPA, agora deixa um legado de união e crescimento aos setores da avicultura e suinocultura brasileiros.

Entre 2008 e 2020, a entidade registrou um aumento de 25,6% no volume de carne de frango exportada e 38,4% nas receitas. Já em relação à carne suína, o incremento foi de 28,4% no faturamento ao longo do período.

Ainda, no encontro virtual, Turra será homenageado pela associação. O ex-ministro passará a atuar no Conselho Consultivo. A transmissão do cargo para Santin, acontece por meio de videoconferência, às 11h. Os interessados podem acompanhar a cerimônia virtual, clicando aqui. Após a inscrição na plataforma do Zomm, o link para acesso à sala será disponibilizado.