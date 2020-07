A Anac esclarece que o combustível de aviação investigado só é utilizado na aviação de menor porte (mono ou bimotor) e não afeta as aeronaves que atendem voos regulares de passageiros. Cerca de 12 mil aviões usam o combustível suspeito.

Toda gasolina de aviação distribuída no País é importada. A produção era nacional e feita pela Petrobras, mas foi interrompida em 2018 por causa de obras na planta da empresa em Cubatão, no litoral paulista. As obras, no entanto, estão atrasadas por causa da pandemia do coronavírus.

Suspensão de oferta

A Petrobras decidiu interromper “preventivamente” o fornecimento de um lote de gasolina de aviação importada após testes realizados em seu centro de pesquisas, o que impactou também a BR Distribuidora e fez a empresa suspender temporariamente a comercialização do produto.

Em comunicado no último sábado (11), a Petrobras disse ter identificado um lote do produto com “teor de compostos aromáticos diferente dos lotes até então importados”, embora dentro dos requisitos de qualidade exigidos pela reguladora ANP.