O governo da Alemanha decidiu testar viajantes que retornarem ao país após visitas a regiões consideradas de alto risco de contágio do novo coronavírus. A medida é uma tentativa de evitar a adoção de novas quarentenas após o

desembarque.

Os exames serão feitos nos aeroportos. Passageiros que vindos de outras áreas também serão testados gratuitamente, mas não imediatamente após desembarcarem, segundo as autoridades alemãs. Eles terão 72 horas para realizar os testes, de forma voluntária, em hospitais do país.

“Aqueles que retornarem de países com risco deverão ser testados. Os que vierem de países sem risco também terão essa opção”, disse a secretária de Saúde de Berlim, Dilek Kalayci, após uma reunião com o ministro da Saúde, Jens Spahn, e autoridades da área dos demais Estados alemães.

Em meio ao verão europeu, a medida visa impedir que alemães que viajaram ao exterior durante as férias o tragam o vírus de volta para casa. Outros países, como França, Itália e Noruega, anunciaram hoje restrições a viajantes de países vizinhos, caso da Espanha, um dos principais destinos turísticos do bloco, que enfrenta uma recente alta nas infecções por Covid-19.

Na Alemanha, viajantes que retornarem de áreas de risco que se recusarem a realizar os exames ou testarem positivo para a doença serão obrigados a ficar em casa por 14 dias.

Atualmente, o Instituto Robert Koch, a agência federal de saúde, considera 130 países como “zonas vermelhas”. As exceções são os membros da União Europeia (UE) e outros integrantes da Zona Schengen, de área de livre circulação dentro das fronteiras do bloco.

Espanha

O número de mortos na Espanha por Covid-19 pode ser quase 60% maior que o número oficial de 28.432, de acordo com uma investigação do jornal “El Pais”.

A cifra de “El Pais” está alinhada com as do Centro Nacional de Epidemiologia e do Centro Nacional de Estatística (INE), que registram excesso de mortalidade comparando as mortes em todo o país com as médias históricas.