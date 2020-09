Mundo A Alemanha limita a realização de festas, e Nova York multará quem se recusar a usar máscara contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











País europeu e cidade americana registraram crescimento de novos casos da doença nas últimas semanas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Alemanha vai limitar o número de participantes em festas, tanto em espaços públicos quanto privados, dependendo da evolução da taxa de infecções por Covid-19, para combater um novo surto da doença no país, anunciou a chanceler Angela Merkel nesta terça-feira (29).

Além dos turistas que voltam de férias, “as festas privadas são uma causa importante” do reaparecimento de infecções na Alemanha, “por isso devemos reagir”, disse a chanceler após encontro com os chefes de governo dos 16 Estados do país.

Os Estados que registrarem 35 novos casos de contágio por 100 mil habitantes em sete dias terão que impor o limite de 50 participantes em festas em espaço público ou em espaço alugado. Para reuniões privadas, será “aconselhado com urgência” que os número de pessoas não exceda 25 pessoas, disse Merkel em entrevista coletiva.

Se o nível chegar a 50 infecções por 100 mil habitantes, o número de participantes será de no máximo 25 em espaço público e, se possível, 10 em casa.

O aumento de casos de Covid-19 na Alemanha é “naturalmente uma fonte de preocupação”, advertiu Merkel. E “sabemos que nos espera um período difícil com [a chegada do] outono e do inverno”, acrescentou, antes de aconselhar que as pessoas evitem viajar para o exterior no feriado de Todos os Santos, em 1º de novembro.

Nova York

Enquanto isso, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, decidiu impor multas às pessoas que se recusarem a usar máscara, após os novos casos de coronavírus subirem mais de 3% pela primeira vez em meses, disse o prefeito Bill de Blasio nesta terça. As autoridades vão primeiro oferecer máscaras gratuitas para aqueles que não estiverem usando uma. Se a pessoa se recusar, terá que pagar uma multa não especificada, completou.

“Nosso objetivo, claro, é dar a todos uma máscara facial gratuita”, disse Blasio. “Não queremos multar as pessoas, mas, se for preciso, o faremos.”

A nova regra estende para toda a cidade uma política semelhante imposta no início deste mês pela Autoridade de Transporte Metropolitano, controlada pelo governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, na qual os passageiros que se recusarem a usar máscara no transporte público receberão uma multa de US$ 50.

A taxa de testes positivos diários em toda a cidade foi de 3,25%, disse o prefeito De Blasio, enquanto a média móvel de sete dias foi de 1,38%.

“Obviamente, todos estão preocupados com isso. É algo que todos nós temos que trabalhar juntos para resolver”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo