Covas e o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, participam nesta terça de audiência pública em comissão externa da Câmara dos Deputados de enfrentamento à Covid justamente por conta da interrupção dos testes. O Butantan é responsável pelos testes da vacina no Brasil e produzirá o imunizante.

“Em relação a essa vacina nós temos um entendimento muito bom com a Anvisa do ponto de vista técnico, reuniões periódicas acontecem com a equipe do doutor Gustavo”, disse o presidente do Butantan, referindo-se a Gustavo Mendes, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, que também participa da audiência.

Covas disse ainda que a interrupção não afetou ou trouxe qualquer prejuízo ao estudo clínico com a potencial vacina contra o coronavírus. Também afirmou que dados indicam um “excelente” perfil de segurança da CoronaVac.

Em sua fala, Mendes lembrou a suspensão envolvendo apenas a vacinação de voluntários e disse que foi adotado “o princípio da cautela”. O secretário afirmou que a agência adotou uma reorganização dos procedimentos administrativos para possibilitar agilidade nas respostas do órgão.

No início da semana passada, a Anvisa determinou a interrupção dos testes no país da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 da chinesa Sinovac, após a ocorrência de um evento adverso grave com um voluntário, que posteriormente soube-se tratar-se do suicídio de um participante do estudo. A agência autorizou a retomada dos estudos dois dias depois.

Segundo o presidente do Butantan, há técnicos do Brasil já em procedimentos de quarentena para visita às unidades produtoras de matéria-prima da vacina na China.

Covas afirmou que o instituto deve receber matéria-prima ainda neste mês. Também deve receber ainda nesta semana vacinas prontas.