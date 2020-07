A Apple anunciou que irá oferecer uma versão especial de iPhones desbloqueados para que pesquisadores de tecnologia encontrem brechas de segurança no celular. A iniciativa, que é parte do programa Apple Security Research Device Program, disponibiliza smartphones com acesso irrestrito à raiz do sistema operacional para que os profissionais ajudem a encontrar vulnerabilidades.

Os participantes podem enviar relatórios de segurança e receber recompensas de até US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões), com possibilidade de bônus para falhas mais graves. O objetivo da gigante da tecnologia é beneficiar todos os usuários do iOS, já que pretende prevenir bugs e deixar a interface mais segura. Os iPhones disponibilizados pela Apple, conhecidos como Security Research Device (SRD) ou Dispositivos de Pesquisa de Segurança, em português, são versões totalmente desbloqueadas, o que pode facilitar na localização de brechas de segurança. Segundo a empresa, o smartphone pode executar quaisquer ferramentas, apesar de se comportar como um iPhone padrão. Os aparelhos especiais serão fornecidos aos pesquisadores de segurança por um período renovável de 12 meses, mas continuarão sendo da Apple. Como não foram projetados para uso pessoal, os telefones deverão ter um uso controlado e não poderão ser transportados para fora do domínio dos pesquisadores. A empresa orienta que qualquer falha descoberta pelos pesquisadores seja reportada imediatamente aos desenvolvedores. Em seguida, a Apple diz que irá tentar resolver o problema e anunciará uma data de publicação da falha, o que provavelmente deve ocorrer na próxima atualização do sistema. Até lá, os participantes do programa não poderão compartilhar as descobertas. Os profissionais terão acesso a uma extensa documentação e a um fórum dedicado com os engenheiros da empresa. O número de dispositivos disponíveis para a pesquisa é limitado. Para se inscrever, os candidatos precisam ser titulares de uma conta de desenvolvedor da Apple, com experiência comprovada, e devem morar em regiões e países elegíveis para o programa. O Brasil não faz parte dessa lista. Apple Glass O suposto Apple Glass pode usar a tecnologia de realidade aumentada para evitar que curiosos olhem a tela do iPhone e iPad. A Apple registrou uma patente que indica que os óculos inteligentes podem ser usados para visualizar o display dos dispositivos normalmente, enquanto as pessoas ao redor veriam apenas uma tela em branco. A nova tecnologia visa ser uma alternativa para eliminar as películas de privacidade, cujo filtro polarizador limita a visão lateral da tela. O documento afirma que estas películas dificultam a visão do próprio usuário e prejudicam a duração da bateria, já que é preciso aumentar o brilho do dispositivo para poder enxergar perfeitamente. O pedido foi feito no escritório de patentes dos Estados Unidos em março deste ano, mas só agora veio a público. A patente indica que o Apple Glass poderá mapear a tela dos smartphones e tablets da maçã. Desta forma, o usuário que estiver com os óculos inteligentes poderá visualizar o painel normalmente, enquanto para as outras pessoas não passará de uma tela desligada. A tecnologia não deve se limitar a uma observação passiva. Além de enxergar informações, o sistema também deve permitir controlar os dispositivos, como registrar o toque, abrir aplicativos e digitar mensagens. Isto explica o porquê de mapear o display em vez de apenas mostrar as informações na tela dos óculos. Para as pessoas ao redor, o usuário estará apenas tocando em uma tela em branco. O pedido de patente discute ainda a funcionalidade com dois dispositivos próximos. Neste caso, quando o usuário olhar para a tela de um Apple Watch, por exemplo, os óculos devem reconhecer a mudança no foco, enviar as informações necessárias ao relógio e desligar a tela do celular. De acordo com a Apple, a privacidade não é apenas um recurso extra, mas sim uma ideia que já vem sendo trabalhada há bastante tempo. Vale lembrar que o registro de patente não significa de que a tecnologia chegará a ser implementada de fato.