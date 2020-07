Os sites Omegle e Chatroulette voltaram a fazer sucesso durante a pandemia do coronavírus, devido às medidas de isolamento social. As circunstâncias reforçaram a audiência dos dois serviços de bate-papo com desconhecidos. O Chatroulette registrou uma média de 120 mil visitas diárias, mais que o dobro das 50 mil de antes do isolamento social, segundo dados do Daily Beast.

Já o Omegle viu sua popularidade voltar por conta de vídeos publicados por youtubers e famosos do TikTok que se tornaram virais, conforme explica uma reportagem do The New York Times. Apesar do sucesso no exterior, as plataformas também experimentaram um aumento de interesse dos usuários brasileiros, de acordo com dados do Google Trends.