Delegados cumprindo o distanciamento social antes da abertura da 75ª sessão nesta terça-feira. (Foto: ONU/Eskinder Debebe)

Teve início nesta terça-feira (15) a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Em virtude da pandemia de Covid-19, esta é a primeira vez na história que a assembleia é realizada virtualmente. Os eventos são transmitidos ao vivo pela internet na Web TV das Nações Unidas.

O debate geral, que reúne líderes mundiais, será realizado a partir da próxima terça-feira (22). Neste ano, os discursos serão online. Cada Estado-membro, Estado observador e a União Europeia foram convidados a enviar um vídeo pré-gravado, que será exibido no salão da assembleia geral. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar. Jair Bolsonaro e o presidente dos EUA, Donald Trump, serão os primeiros a falar.

Apesar do convite para apresentação de falas gravadas, qualquer líder mundial tem o direito de fazer seu discurso de abertura diretamente da sede da ONU em Nova York (EUA).

O mesmo procedimento se aplicará a uma série de sessões especiais de alto nível programadas para o evento, incluindo uma comemoração do 75º aniversário das Nações Unidas, uma cúpula sobre biodiversidade; e uma reunião para comemorar e promover o Dia Internacional pela Eliminação Total das Armas Nucleares.

Tradicionalmente, centenas de eventos são realizados à margem do debate da ONU. No entanto, o presidente da assembleia geral, Tijjani Muhammad-Bande, que termina seu mandato nesse mês, escreveu, em uma carta aos Estados, que “todos os eventos paralelos foram transferidos para plataformas virtuais, a fim de limitar a presença e o número de pessoas no prédio da ONU”.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, advertiu os países para um “ano crítico na vida da organização” que continuará a resposta ao impacto imediato da pandemia da Covid-19.

Ele fez a declaração na sessão de abertura da 75ª Assembleia Geral dizendo que é preciso reforçar os sistemas de saúde, apoiar o desenvolvimento e a distribuição equitativa de tratamentos e vacinas.

António Guterres parabenizou o embaixador turco Volkan Bozkir, que assumiu o cargo de presidente da Assembleia Geral. O novo líder diz que o momento de crise revela a responsabilidade de fortalecer a fé das pessoas na cooperação multilateral e nas instituições internacionais, tendo a ONU como centro.

Para Bozkir é preciso ter um diálogo franco, transparente e orientado para resultados “sobre o que deu errado nos esforços para conter o vírus” e “o que deve ser feito para evitar uma situação similar” no futuro.

De acordo com o presidente, os países precisam se questionar e responder acerca da possível distribuição de uma vacina de forma justa e equitativa. Para ele, “essa não é apenas uma questão de saúde e economia, mas de ética da mais profunda forma”. As informações são da Agência Brasil e da ONU.

