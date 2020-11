Rio Grande do Sul A Assembleia Legislativa gaúcha e a Federasul realizaram a 26ª edição do prêmio “Líderes & Vencedores”

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia restrita contou com a participação do governador Eduardo Leite. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Com a participação do governador Eduardo Leite e de outras autoridades, uma cerimônia restrita no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa marcou, na noite desta terça-feira (10), a entrega dos troféus da 26ª edição do prêmio “Líderes & Vencedores”. A distinção é concedida pelo Parlamento em parceria com a Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul).

Promovida anualmente desde 1995, a honraria tem por objetivo valorizar a trajetória de quem empreende com êxito nas áreas política, empresarial, comunitária e cultural do Estado. São escolhidas 15 pessoas físicas, jurídicas ou projetos.

As indicações para o prêmio foram feitas entre os dias 9 e 30 de setembro, reunindo 225 candidatos categorias como “Sucesso Empresarial”, “Mérito Político”, “Referência Educacional”, “Destaque Comunitário” e “Expressão Cultural”.

Expressão Cultural

– Adriana Calcanhoto (cantora);

– Fundarte (Fundação Municipal de Artes de Montenegro);

– Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas.

Destaque Comunitário

– Clovis Tramontina, de Carlos Barbosa;

– Cufa (Central Única das Favelas), de Sapucaia do Sul;

– Brothers in Arms (voluntários contra o coronavírus), de Porto Alegre.

Líder Empresarial

– Daniel Randon, CEO da Empresas Randon (Caxias do Sul);

– Gilberto Petry, diretor-presidente Weco (Porto Alegre).

Micro e Pequena Empresa

– Vó Enery Alimentos (Veranópolis);

Média e Grande Empresa

– Expodireto Cotrijal (Não-Me-Toque).

Mérito Político

– Luis Carlos Heinze, senador;

– Osmar Terra, deputado federal;

– Pedro Westphalen, deputado federal.

Referência Educacional

– Projeto Reinaldo Voluntário – Escola Estadual Reinaldo Cherubini (Nova Prata);

– Apae de Igrejinha – Escola de Educação Especial Raio de Luz;

– EPD Vila Cruzeiro: Escola Preparatória de Dança E.M. José Loureiro da Silva (Porto Alegre);

– StartSe (Porto Alegre/São Paulo).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul