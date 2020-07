“Não é possível que o país assista sem reação a sucessivos comportamentos que vão além da irresponsabilidade e configuram claros crimes contra a saúde pública. ABI vai ingressar com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal contra o presidente”, acrescenta a nota.

Suspensão das coberturas

Em Brasília, o Sindicado dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJP-DF) pediu às empresas jornalísticas que suspendam a cobertura presencial no Palácio do Planalto. A entidade afirma que o objetivo da medida é proteger os profissionais de imprensa que atuam no local.