Mundo A Austrália colocou 2 milhões de pessoas em lockdown após 1 caso novo de coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Paciente é funcionário de um hotel na cidade de Perth e teria sido contaminado em uma viagem ao exterior. (Foto: Reprodução)

Um caso de covid-19 fez as autoridades públicas colocarem 2 milhões de pessoas em lockdown na Austrália. De acordo com informações da France Press, o paciente era um segurança de hotel que havia sido contagiado em uma viagem ao exterior. Por conta disso, as autoridades da cidade de Perth decretaram cinco dias de isolamento.

A imposição de fechar serviços não essenciais em Perth e algumas regiões próximas durou cinco dias e terminou nessa sexta-feira (5). Durante o lockdown, foi permitido sair de casa somente para compras essenciais, necessidades médicas e trabalhos que não podem ser realizados remotamente.

Apesar das rígidas medidas de segurança adotadas, quatro casos de covid-19 foram constatados pelas autoridades locais após o retorno do funcionário. Destes pacientes, dois estavam contaminados pela mutação do coronavírus detectada no Reino Unido e um foi infectado pela variante sul-africana.

O funcionário do hotel em Melbourne, onde estão hospedados os atletas e os organizadores da Australia Open, também havia retornado de uma viagem para fora da Austrália. O caso fez com que o governo local colocasse 500 pessoas em isolamento.

De acordo com o premiê do estado de Victoria, Daniel Andrews, o lockdown total foi descartado em Melbourne. A cidade adotou quarentena de 14 dias para pessoas que tiveram contato com indivíduos contaminados ou com suspeita de infecção por coronavírus, mesmo para aqueles com teste negativo para Sars-CoV-2.

A Austrália é um dos países referência no controle da disseminação do coronavírus, com 909 mortes e 28.838 casos registrados desde o início da pandemia, segundo a Universidade Johns Hopkins. Em Victoria, não havia registros de contaminação local há 28 dias.

Reabertura

A Austrália permitirá mais uma vez viagens sem quarentena para visitantes da Nova Zelândia na tarde deste domingo (7), disse o ministro da Saúde australiano, Greg Hunt, em um comunicado à imprensa.

“Ao fazer esta recomendação, o Diretor Médico em exercício (CMO) observou que não houve mais casos confirmados de covid-19 na comunidade da Nova Zelândia desde os três casos iniciais originados da transmissão dentro da quarentena do hotel”, diz o comunicado. “Os voos da zona verde” começarão no domingo, às 14h, horário local, diz ainda a nota.

O governo australiano suspendeu anteriormente as viagens sem quarentena para neozelandeses que chegavam à Austrália em 25 de janeiro, depois que uma variante sul-africana do covid-19 foi detectada em uma mulher após 14 dias de quarentena na Nova Zelândia.

“O Diretor Médico em exercício observa que os voos da Nova Zelândia são de risco suficientemente baixo, dada a forte resposta da saúde pública da Nova Zelândia ao covid-19”, disse o comunicado. Por precaução, a triagem pré e pós-voo será implementada, e as pessoas que viajam para a Austrália devem ter estado na Nova Zelândia por 14 dias antes da partida.

A permissão de viagens é apenas para pessoas que viajam da Nova Zelândia para a Austrália. A Nova Zelândia ainda aplica uma quarentena de 14 dias para viajantes estrangeiros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo