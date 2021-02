No mês passado as exportações somaram US$ 14,808 bilhões e, as importações, US$ 15,933 bilhões.

Considerando-se a média por dia útil, o valor das exportações foi 12,4% maior do que o registrado em janeiro de 2020. Já as importações tiveram alta de 8,3% na mesma comparação.

Apesar da alta no valor exportado, houve uma redução de 2% na quantidade exportada, principalmente pela queda nas vendas do setor agropecuário, que registrou queda de 25,4%.

Durante a coletiva, o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, destacou que, com relação às exportações, é preciso destacar ainda que a alta de 12,4% no valor da média diária foi impactado pela base de comparação – as exportações em janeiro de 2020 sofreram com os reflexos do início da crise do coronavírus na China, que é o nosso principal mercado comprador.

Importações

Do lado das importações, as compras da agropecuária cresceram 22,3%, as da indústria extrativa aumentaram 7,6% e as da indústria de transformação subiram 6,5%. Os destaques foram a soja, cujas compras externas aumentaram 487,4% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, trigo e centeio (35,14%), gás natural (60,1%) e adubos e fertilizantes químicos (42,7%).

No mês passado, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgou que a balança comercial deverá encerrar o ano com superávit de US$ 53 bilhões. O valor representaria alta em relação ao superávit de US$ 50,99 bilhões registrado no ano passado, mas está abaixo das estimativas das instituições financeiras. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal divulgada pelo Banco Central, os analistas de mercado projetam superávit comercial de US$ 55 bilhões para 2021.