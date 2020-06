Geral A Bélgica vai reabrir suas fronteiras aos viajantes de trinta países europeus

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

A Bélgica iniciou em maio um desconfinamento gradual após quase dois meses de confinamento. (Foto: Getty Images)

A Bélgica reabrirá a partir de 15 de junho suas fronteiras aos viajantes de trinta países europeus, anunciou a primeira-ministra, Sophie Wilmès, nesta quarta-feira (3).

“Cada país decidirá sobre a abertura de suas próprias fronteiras, com as condições que desejar”, afirmou Wilmès, ao anunciar a reabertura do país aos seus parceiros da União Europeia (UE), Reino Unido, Liechtenstein, Suíça, Noruega e Islândia.

Fronteiras fechadas

Nas viagens de países não pertencentes à UE e do espaço de livre circulação europeu Schengen, a Bélgica se adaptará ao que for decidido à nível do bloco, cujas fronteiras exteriores permanecem atualmente fechadas aos viajantes não essenciais.

A Bélgica iniciou em maio um desconfinamento gradual após quase dois meses de confinamento.

Bares e restaurantes

A Bélgica reabrirá bares, restaurantes e outras áreas da vida social e cultural a partir de 8 de junho, mas não as boates, disse um ministro do governo nesta quarta-feira.

Os comentários do ministro do Orçamento, David Clarinval, ocorreram antes de uma reunião do governo no final do dia para anunciar um novo alívio no isolamento imposto para conter o coronavírus.

“Todos os setores reabrirão, mas não as boates infelizmente”, disse Clarinval à televisão La Premiere. As atrações turísticas, parques de camping e cinemas serão retomados, juntamente com treinamento esportivo e partidas com portões fechados.

Reunião de pessoas

Clarinval afirmou que os belgas poderão reunir mais pessoas, abolindo uma regra que dizia que no máximo quatro pessoas tinham permissão para visitar uma mesma casa.

“Todos os números são sustentáveis”, disse Clarinval, após a Bélgica registrar apenas 70 novos casos de Covid-19 na quarta-feira.

Com uma população de 11,5 milhões, a Bélgica é um dos países mais atingidos pelo coronavírus, mas começou a eliminar gradualmente as medidas de isolamento no início de maio.

Depois de reabrir lojas de produtos não alimentícios no mês passado, o país permitiu que escolas, mercados, museus e zoológicos voltassem a operar parcialmente.

A Bélgica registra um total de 58.685 casos de Covid-19 e 9.522 mortes. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

