Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

O futebol na Ucrânia foi retomado há poucos dias, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. (Foto: Reprodução)

O futebol na Ucrânia foi retomado há poucos dias, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, mas um clube da primeira divisão está sofrendo com o surto da Covid-19. O Karpaty Lviv foi colocado em quarentena depois que foi descoberto 25 casos positivos entre seus jogadores e funcionários, após a realização de 45 testes, de acordo com a Federação de Futebol da Ucrânia (FFU, na sigla em russo).

“Os casos positivos de Covid-19 foram colocados em isolamento, enquanto o clube permanecerá em quarentena durante, pelo menos, duas semanas”, informou, através de um comunicado oficial, a entidade que comanda o futebol ucraniano.

Uma fonte da federação acrescentou que todos os treinamentos da equipe foram cancelados, tal como os próximos dois jogos do Karpaty Lviv no Campeonato Ucraniano, programados para meados de junho, e que a maioria dos infectados não apresentam sintomas da doença.

No último domingo, o confronto previsto entre o Karpaty Lviv e o Mariupol já tinha sido adiado por conta da descoberta dos primeiros casos da Covid-19 no clube de Lviv, cidade situada na região oeste da Ucrânia.

Todas as partidas do Campeonato Ucraniano estão acontecendo com portões fechados e todos os jogadores e profissionais envolvidos na organização e preparação dos duelos são sujeitos à medição da sua temperatura antes de entrar em campo. Até o momento, a Ucrânia registra mais de 24 mil casos do novo coronavírus, dos quais 727 morreram em razão da doença.

Torcedores na Espanha

Os torcedores não poderão assistir às partidas do futebol espanhol quando a temporada recomeçar em 10 de junho por razões esportivas, e não por questões de segurança, afirmou a ministra júnior do Esporte, Irene Lozano.

O Ministério da Saúde está analisando os riscos de torcedores assistirem aos jogos em regiões onde há um baixo risco de infecção, depois que o presidente do Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, disse esperar que a torcida possa ir às partidas de seu time nas Ilhas Canárias, onde o vírus é menos predominante.

Mas Lozano afirmou que isso criaria uma vantagem injusta, já que algumas equipes seriam apoiadas por torcedores, enquanto outras em regiões com maior risco de infecção teriam que jogar suas partidas em casa com portões fechados.

“No momento, é impossível ter torcedores nos estádios por motivos esportivos. O acordo que chegamos com a La Liga foi reiniciar a temporada com portões fechados”, disse Lozano à rádio espanhola Cadena Ser nesta quarta-feira.

“Temos que respeitar a integridade da competição, a La Liga é uma competição nacional e fizemos um grande esforço para garantir que as equipes treinem nas mesmas condições.”

“Até que todas as províncias estejam na mesma fase, é impossível ter confrontos com torcida”, acrescentou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

