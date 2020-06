Geral A OAB adia novamente a data da segunda fase do Exame de Ordem

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A prova, que estava marcada para ocorrer no dia 28 de junho, deve ser aplicada em 30 de agosto. (Foto: Reprodução)

A segunda fase do Exame Unificado de Ordem foi adiada novamente pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A prova, que estava marcada para ocorrer no dia 28 de junho, deve ser aplicada em 30 de agosto. As razões para o adiamento são as regras de isolamento e condições sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus, bem como a proteção de todos os inscritos na prova.

Em comunicado, o presidente da comissão do exame ressaltou que o objetivo essencial do adiamento é “garantir a segurança plena de todos os examinandos, em uma situação em que a curva de contaminação continua ascendente no país”.

A divulgação de novo calendário de Exame de Ordem será feita posteriormente pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado.

O comunicado é assinado pelo Presidente da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e Diretor Secretário-Geral do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti. Leia abaixo a íntegra da nota:

“Diante das regras de isolamento e condições sanitárias impostas, a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado resolve definir como data para a aplicação da prova prático-profissional do XXXI Exame de Ordem Unificado o dia 30 de agosto de 2020, a fim de auxiliar na diminuição da propagação do coronavírus (COVID-19), bem como proteger a saúde de todos os inscritos na prova.

“Outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo cronograma serão divulgadas posteriormente.

“Ressalte-se que o objetivo essencial é garantir a segurança plena de todos os examinandos, em uma situação em que a curva de contaminação continua ascendente no país. A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado seguirá acompanhando de perto a evolução da situação e as orientações das autoridades sanitárias para deliberar sobre toda e qualquer necessidade de nova alteração, que será comunicada com antecedência aos interessados.”

Trabalho presencial

No último dia 29, a diretoria da OAB Nacional publicou a Resolução n. 27/2020, que dispõe sobre a prorrogação da dispensa da jornada de trabalho presencial de servidores do Conselho Federal até o dia 10 de junho, bem como de demais colaboradores e terceirizados. Os setores de funcionamento indispensável devem manter um servidor em regime de plantão, com a necessária observação dos protocolos de segurança sanitária.

“A decisão é mais uma medida adotada pela OAB Nacional visando à contenção, prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio do coronavírus, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias”, diz o órgão. As informações são da OAB.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral