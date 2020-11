Rio Grande do Sul A Brigada Militar flagra contrabando de bovinos

8 de novembro de 2020

Operação na fronteira da Argentina com RS flagra contrabando de 31 bovinos. (Foto: Divulgação/Seapdr)

Uma equipe da Brigada Militar, durante atividade de vigilância na fronteira, flagrou e registrou o descaminho de bovinos da Argentina para a cidade de Porto Mauá, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Os animais eram atravessados a nado com o auxílio de uma pequena embarcação. A Brigada solicitou o apoio da Supervisão Regional de Santa Rosa da Secretaria da Agricultura. Uma equipe se deslocou até a propriedade rural e constatou o flagrante de 31 bovinos contrabandeados da Argentina para o estado. Alguns animais, inclusive, ainda estavam com os botons de rastreamento individual do país vizinho.

Os animais foram imediatamente apreendidos e encaminhados ao abate sanitário na manhã de sexta (6), eliminando o risco sanitário ao Estado. O Rio Grande do Sul é um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Já a Argentina é livre de febre aftosa com vacinação, por isso, o trânsito de animais não é permitido daquele país para o território gaúcho.

A multa para os proprietários pelo ingresso ilegal no Estado de animal de peculiar interesse é de 13.100 UPF (Unidade de Padrão Fiscal), o que equivale a cerca de R$ 265 mil reais. Além do abate sanitário dos animais. Os proprietários podem recorrer da decisão da multa.

“Ações de combate ao contrabando de animais como essa são de fundamental importância para a manutenção da sanidade agropecuária do Estado. Foi uma atividade exemplar de parceria da Brigada Militar com o Departamento de Defesa Agropecuária da Seapdr’, destaca Francisco Lopes, coordenador do Programa Sentinela da Secretaria.

Videiras

Avaliar clones de variedades Vitis vinífera L., com base nas características agronômicas e com qualidade superior aos padrões utilizados, compatíveis com o destino da produção, gerando acréscimo na qualidade dos seus vinhos. Com esse objetivo foi instalado o experimento “Desempenho inicial de clones de videiras de variedades Vitis Vinifera para a microrregião de Veranópolis” no Centro de Pesquisa Carlos Gayer do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) em 2016. Resultados preliminares obtidos na safra 2019/2020 indicam que a diversidade e potencialidade encontradas entre clones conferem resultados promissores para futuramente promover a indicação e aplicação à cadeia produtiva de uvas para vinhos.

O estudo foi conduzido pelos pesquisadores Cláudia Martellet Fogaça, Adeliano Cargnin, Rafael Anzanello e Gabriele Becker Delwing Sartori e foi composto por quatro variedades de uvas viníferas: Cabernet Franc (sete clones) e Merlot (quatro clones), ambas originam vinhos tintos, e Chardonnay (quatro clones) e Riesling Itálico (três clones), ambas originam vinhos brancos. O experimento foi constituído por 18 clones.

Segundo a pesquisadora Gabriele Sartori, os resultados, ainda que preliminares, indicam possível variabilidade entre os clones, principalmente em produtividade e qualidade de fruto. “Isto evidencia a importância da avaliação e acompanhamento do desempenho das plantas. Os clones testados apresentam características distintas visando à obtenção de vinhos de alta qualidade, evidenciando a necessidade da escolha de clones que possuam boa adaptação e produtividade em relação às condições edafoclimáticas da microrregião de Veranópolis para cada variedade vinífera”, explica.

