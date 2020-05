Economia A Caixa já pagou mais de 76 bilhões de reais em auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

O banco recebeu 106,6 milhões de solicitações de cadastro no aplicativo e no site. (Foto: Marcelo Camargo/Abr)

A Caixa Econômica Federal pagou R$ 76,6 bilhões de auxílio emergencial, somadas ambas as parcelas, informou nesta sexta-feira (29) o presidente do banco, Pedro Guimarães. No total, 58,6 milhões de pessoas receberam alguma parcela do benefício desde que o programa foi criado, em abril, para ajudar as pessoas a enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia de Covid-19.

Considerando apenas a segunda parcela, que começou a ser paga no último dia 19, 50 milhões de brasileiros receberam R$ 35,5 bilhões. O auxílio emergencial é de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), por parcela.

Do total pago até agora, R$ 30,3 bilhões foram para beneficiários do Bolsa Família, R$ 14 bilhões para aqueles inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e R$ 32,3 bilhões para trabalhadores informais que se cadastraram pelo site ou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.

O banco recebeu 106,6 milhões de solicitações de cadastro no aplicativo e no site, das quais 101,2 milhões foram processadas até agora. O cadastro no programa pode ser feito até o dia 3 de junho.

Do total de cadastros processados, 59 milhões foram considerados elegíveis e 42,2 milhões inelegíveis. Cerca de 10,6 milhões de pessoas ainda aguardam para saber se terão o benefício: 5,5 milhões de cadastros estão em primeira análise e outros 5,2 milhões em reanálise, quando o cadastro foi considerado inconsistente e a Caixa permitiu a correção de informações.

Saques

Nesta sexta-feira, puderam sacar o auxílio emergencial 2,5 milhões de pessoas. Desse total, 600 mil tiveram a primeira parcela liberada no último dia 15 e 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família estão recebendo a segunda parcela. O calendário escalonado de retiradas obedece ao mês de nascimento, no caso da retirada da primeira parcela, e do final do Número de Inscrição Social (NIS) para os inscritos no Bolsa Família.

Os trabalhadores informais e os inscritos no CadÚnico estão recebendo o benefício apenas por meio da conta poupança digital e só poderão sacar ou transferir o dinheiro a partir de sábado (30), conforme o mês de nascimento. Neste sábado, a Caixa abrirá 2.213 agências das 8h às 12h para o saque em espécie da segunda parcela por beneficiários dessas categorias.

Até agora, os trabalhadores informais e os inscritos no CadÚnico só podiam movimentar a segunda parcela por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos bancários, de contas domésticas (água, luz, telefone e gás) e compras em sites de estabelecimentos parceiros.

A partir desta sexta (29), o aplicativo Caixa Tem permite o pagamento de compras por meio do celular em 3 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o país. Bastará o beneficiário escolher a opção “pagar na maquininha” e apontar a câmera do celular para o código QR (espécie de código de barras) que aparece nas maquininhas das operadoras Cielo e Get Match.

Segundo Guimarães, foram registradas poucas filas nas agências hoje. O principal motivo, explicou ele, é a crescente utilização do aplicativo Caixa Tem e do cartão de débito virtual para movimentar as contas poupança digitais. “Isso representa cerca de oito vezes o volume de pessoas que sacaram nos caixas eletrônicos, nas lotéricas e na boca do caixa [das agências]”, disse.

Em relação ao cartão de débito, Guimarães disse que ontem (26) foram registradas 1,4 milhão de transações por meio do Caixa Tem, no valor de R$ 414,5 milhões. Desse total, o pagamento de boletos e de contas domésticas somou 984,9 mil transações, no valor de R$ 262,2 milhões; e o pagamento pelo cartão de débito virtual totalizou 492,1 mil transações, no valor de R$ 152,3 milhões. As informações são da Agência Brasil.

