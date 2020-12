Geral A Califórnia certifica a vitória de Joe Biden, e Donald Trump fala em ir ao Supremo

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trump (D) segue dizendo que houve fraudes e nega vitória de Biden (E). (Foto: Reprodução)

O Estado da Califórnia certificou, na noite deste sábado (5), a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais realizadas em 3 de novembro. Com isso, oficialmente, o democrata acumula 288 delegados, 18 a mais do que o necessário para vencer o pleito no colégio eleitoral.

Já o atual mandatário, Donald Trump, tem 222 delegados e não tem mais chance de vitória de maneira oficial. No entanto, durante um comício por conta da eleição de dois senadores na Geórgia, o republicano voltou a acusar a disputa eleitoral de “fraude” e de dizer que recorrerá à Suprema Corte para tentar vencer.

“Vocês sabem, eu venci na Geórgia. E venceremos essas eleições. Querem nos convencer que nós perdemos, mas não perdemos. Se tivesse perdido, eu teria me retirado educadamente. Mas essa eleição foi um furto”, disse aos apoiadores.

No entanto, diversos tribunais estaduais já refutaram 46 ações impetradas pela campanha de Trump por “falta de provas” de que houve qualquer tipo de crime eleitoral. O estado da Geórgia, inclusive, já certificou a vitória de Biden após fazer uma contagem manual de todos os votos recebidos em novembro.

O prazo para os estados certificarem as vitórias dos candidatos segue até o dia 8 de dezembro, já que no dia 14 os delegados se reúnem no colégio eleitoral. Trump havia dito, no fim do mês passado, que se perder na votação dos grandes eleitores, deixará a Casa Branca. A posse de Biden está marcada para 21 de janeiro.

Também no sábado, um tribunal federal de apelações rejeitou a ação de um advogado conservador visando impedir a vitória do presidente eleito Joe Biden na Geórgia e deixou em vigor procedimentos que tornarão mais fáceis os votos de ausentes em janeiro, quando duas cadeiras no Senado estarão em disputa no estado.

O juiz distrital dos EUA Steven Grimberg, que foi indicado por Trump, rejeitou os argumentos do advogado L. Lin Wood e concluiu em um parecer do dia 20 de novembro que ele não tinha legitimidade para entrar com a ação.

O Tribunal de Apelações do 11º Circuito nos EUA em Atlanta concordou com o tribunal menor, dizendo que Wood falhou “em alegar um dano particularizado” e que o pedido era discutível de qualquer maneira, pois a Geórgia já havia certificado os votos da eleição.

“Não podemos aceitar disputas pós-eleitorais sobre questões variadas de contagem de votos e má conduta que podem ser devidamente impetradas em tribunais estaduais”, disse o tribunal de apelações em sua decisão.

A decisão também significa que os funcionários eleitorais da Geórgia serão obrigados a notificar os eleitores ausentes para que possam resolver os problemas com seus votos nas eleições para o Senado dos EUA em janeiro.

No dia 5 de janeiro, a Geórgia realizará um segundo turno para suas duas cadeiras no Senado dos EUA, que determinará se republicanos ou democratas controlarão a casa.

Wood estava tentando derrubar o parecer de um juiz de primeira instância que se recusou a impedir que as autoridades da Geórgia certificassem a eleição do estado para Biden.

A decisão do tribunal de apelações foi decidida por um painel de três juízes, dois dos quais já foram considerados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir assentos na Suprema Corte dos EUA.

É mais um revés para os apoiadores de Trump na tentativa de reversão das vitórias de Biden. Eles sofreram perdas judiciais em Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. Todos esses estados já certificaram seus resultados eleitorais. As informações são das agências de notícias Ansa e Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral