| A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria uma linha de crédito para pequenas e médias empresas

Além de empresários e sociedades empresárias e cooperativas, já previstas no texto enviado pelo Executivo, o texto aprovado pelos deputados também incluiu entre o rol de beneficiários: sociedades simples; organizações da sociedade civil; empregadores rurais.

As sociedades de crédito continuam excluídas do programa.

Além disso, Zé Vitor flexibilizou as regras para proibição de demissão sem justa causa das empresas que se beneficiarem do programa.

Pela proposta, os contratantes devem fazer o pagamento dos empregados por meio de transferência para suas contas bancárias.

Veja outros pontos da MP:

Folha de pagamento As linhas de crédito do programa podem abranger até 100% da folha de pagamento do contratante por quatro meses, limitadas a até dois salário-mínimo por empregado (R$ 2.090). Condições do programa Os juros serão de 3,75% ao ano, com seis meses de carência e prazo de 36 meses de pagamento. Os bancos participantes podem formalizar as operações de crédito até 31 de outubro de 2020.

Demissão sem justa causa O texto aprovado pelo relator flexibiliza uma proibição para as demissões sem justa causa, prevista no texto original. Pelo texto aprovado, as empresas não podem fazer demissões sem justa causa na mesma proporção do total da folha de pagamento que tiver sido paga com recursos do programa. Isto é, se a empresa optar por pagar 70% da folha de pagamento, só poderá fazer demissão de 30% de seus funcionários. A proibição vale por até dois meses após a liberação da última parcela da linha de crédito.

Verbas trabalhistas Para usar a linha de crédito no pagamento das verbas trabalhistas previstas pelo texto, os contratantes não podem estar com suas atividades encerradas, com falência decretada ou em estado de insolvência civil.

Neste caso, as linhas de crédito só podem ser usadas para acordos homologados na justiça do trabalho que não ultrapassem R$ 15 mil.

O financiamento também não pode ser usado para pagar verbas trabalhistas de natureza exclusivamente indenizatória ou decorrentes de trabalho escravo ou o infantil.