Geral A CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão e indica transmissões

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A primeira rodada será disputada nos dias 8 e 9 de agosto, sábado e domingo, respectivamente. (Foto: Divulgação)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (22) os detalhes das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. A primeira rodada será disputada nos dias 8 e 9 de agosto, sábado e domingo, respectivamente. O jogo de abertura do Brasileirão será entre Fortaleza e Athletico-PR, na Arena Castelão, na capital cearense, no dia 8 de agosto, às 19h (horário de Brasília). O detalhamento da tabela também traz as indicações das transmissões das partidas.

O Inter tem a primeira partida marcada para 8 de agosto, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, às 19h30min. Já o Grêmio tem duelo marcado para 9 de agosto, contra o Fluminense, às 19h, na Arena do Grêmio, local que pode ser alterado já que a prefeitura de Porto Alegre ainda não permitiu a realização de partidas de futebol na cidade.

O Flamengo, atual campeão, estreia no domingo (9), às 16h, contra o Atlético-MG, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A CBF informou que a ordem dos confrontos de cada time foi mantida, de acordo com a decisão do Conselho Técnico, do dia 27 de fevereiro de 2020. A previsão de encerramento da competição é fevereiro de 2021.

Diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e, por consequência, das restrições sanitárias, os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados de origem, caso haja necessidade. As alterações dos locais dos confrontos podem ser feitas até dez dias antes da data do jogo.

Direitos de transmissão

Sobre os direitos de transmissão das partidas, tudo indica que haverá uma nova fase de disputas judiciais. Alguns clubes possuem contrato de transmissão com a Globo, outros com a Turner. Entretanto, está em vigor a Medida Provisória 984/2020, que dá ao clube mandante os direitos de transmissão das partidas.

Em comunicado oficial, a CBF afirmou que a definição da transmissão dos jogos segue o ordenamento legal vigente no país. A entidade termina a nota dizendo que “a CBF não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o estrito cumprimento das determinações legais em vigor”.

Confira abaixo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro:

Sábado, 8 de agosto

– 19h – Fortaleza x Athletico – Arena Castelão;

– 19h30min – Coritiba x Internacional – Estádio Couto Pereira;

– 21h – Sport x Ceará – Ilha do Retiro.

Domingo, 9 de agosto

– 11h – Botafogo x Bahia – Estádio Nilton Santos;

– 16h – Flamengo x Atlético-MG – Maracanã;

– 16h – Santos x Red Bull Bragantino – Estádio Vila Belmiro;

– 16h – Goiás x São Paulo – a definir;

– 19h – Grêmio x Fluminense – Arena do Grêmio;

– 19h45min – Palmeiras x Vasco – Allianz Parque.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral