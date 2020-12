Se ainda sobram dúvidas a respeito do dia da posse, há algumas certezas sobre o que deverá acontecer depois que Biden estiver no comando. Uma guinada na política ambiental é dada como certa. Foi repetido à exaustão, antes e depois da eleição, que uma das principais prioridades da nova administração será combater o aquecimento global — uma política que deverá reverberar por todos os cantos, inclusive no Brasil.

Para tirar o plano do papel, Biden prometeu recolocar os Estados Unidos no Acordo de Paris, pacto ambiental que reúne cerca de 200 países, e, acima de tudo, aplicar US$ 2 trilhões na descarbonização da economia ao longo de seu mandato, mais do que a soma do que será investido pela União Europeia e pela China nessa área no mesmo período.

Os setores prioritários serão os de energia, transportes, construção, automobilístico, conservação e agricultura sustentável. Para Cullen Hendrix, pesquisador do Peterson Institute for International Economics, um centro de estudos em Washington, os Estados Unidos vão reassumir sua posição de liderança global no tratamento da mudança climática.

É verdade que Biden vai precisar de apoio do Congresso americano para tornar a maior parte disso realidade, mas, como mostrou uma recente pesquisa de opinião do Pew Research Center, não faltará pressão popular. Mais de 60% dos americanos dizem sentir os efeitos do aquecimento global e mais da metade dos eleitores republicanos e democratas são favoráveis a iniciativas para combatê-lo.