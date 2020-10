Geral A China importa mais minério de ferro da Austrália e do Brasil

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Os embarques de minério de ferro em setembro aumentaram 8,2% em relação ao mês anterior. (Foto: Ricardo Teles/Portal Brasil)

As importações de minério de ferro pela China aumentaram em setembro graças a uma combinação de aumento na oferta das principais mineradoras e redução do congestionamento dos portos, e os próximos meses apontam para uma sólida oferta dos principais fornecedores do país, Brasil e Austrália.

Os embarques de minério de ferro em setembro aumentaram 8,2% em relação ao mês anterior e 9,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior, para 108,55 milhões de toneladas, segundo dados oficiais da autoridade alfandegária da China nesta terça-feira.

O apetite da China por minério de ferro, um ingrediente chave da siderurgia, permaneceu forte apesar da pandemia do coronavírus. O maior comprador mundial importou 868,46 milhões de toneladas de minério de ferro entre janeiro e setembro, um aumento de 10,8% em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados do General Administração das Alfândegas.

As chegadas de minério de ferro dos dois principais fornecedores da China, Austrália e Brasil, aumentaram 0,7%, para 84,8 milhões de toneladas em setembro, com contribuição principalmente dos australianos, mostraram dados de rastreamento de navios compilados pela Refinitiv.

“Alguns embarques de minério de ferro que antes estavam congestionados nos portos chineses foram liberados em setembro, em parte contribuindo para os números mais altos de importação no mês”, disse Richard Lu, analista sênior da CRU em Pequim.

Ritmo de exportação do Brasil

A média de embarques de minério de ferro do Brasil por dia recuou 11,3% até a segunda semana de outubro, ante o ritmo registrado no mesmo mês de 2019, para 1,37 milhão de toneladas, conforme dados do governo federal divulgados nesta terça-feira, contrariando tendência positiva vista nos últimos meses.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações de minério acumulam 9,63 milhões de toneladas na parcial de outubro.

Em contrapartida, a média diária de embarques de petróleo subiu 27,5% no período avaliado, para 305,22 mil toneladas.

Entre as commodities agrícolas, a média de exportações de milho por dia avançou 7,3% até a segunda semana de outubro, para 293,75 mil toneladas, enquanto a média de vendas externas de açúcar disparou 101,2% no período, para 176,05 mil toneladas ao dia, mantendo ritmo forte deste ano. As informações são da agência de notícias Reuters.

