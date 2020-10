A JBL anunciou a chegada da nova soundbar 9.1 ao Brasil. O modelo JBL Bar 9.1 True Wireless Sound promete deixar sua TV com som de cinema trazendo áudio 3D, potência total de 410 Watts RMS e tecnologias Dolby Atmos e DTS:X.

O aparelho acompanhado ainda de um subwoofer sem fio independente, que reforça os graves, além de mais duas caixinhas destacáveis, uma em cada ponta da barra.

Com conectividade Bluetooth, o acessório também pode ser utilizado para reproduzir músicas a partir do celular, além de entregar uma experiência mais imersiva ao assistir a filmes e séries na TV. A soundbar da JBL já está em pré-venda no mercado nacional e tem valor sugerido de R$ 6.999.

A soundbar utiliza Bluetooth no padrão 4.2, o que não deve ser um problema para conectar a TV ao dispositivo. Por outro lado, o aparelho também traz Wi-Fi integrado e uma entrada HDMI, para quem preferir a confiabilidade da conexão por cabo.