O navegador chegou lá em 1494 e lhe deu o nome de Ilha de Santiago. No entanto, ele nunca se referiu a ela por esse nome em seu diário dessa quarta viagem. Ele sempre falou em Jamaica.

E o navegador sabia por seus estudos que não seria um eclipse qualquer, mas um eclipse lunar que mancharia o satélite natural da Terra de vermelho como o sangue. E ele poderia apresentá-lo como um castigo divino do qual os nativos não podiam escapar.

“Colombo foi um gênio do engano. E essa foi uma ideia salvadora”, disse Antonio Bernal, divulgador científico do Observatório Astronômico Fabra, na Espanha, em entrevista à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Esse episódio é narrado com detalhes no livro O Memorial dos Livros Naufragados, do historiador inglês Edward Wilson-Lee.

Deus está com raiva