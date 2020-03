| A cidade de Gramado prepara uma série de atrações para a temporada de Páscoa

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Programação será intensa entre os dias 20 de março e 12 de abril. (Foto: Divulgação/Gramadotur)

Um dos principais destinos turísticos do País, a cidade de Gramado (Serra Gaúcha) já se mobiliza para a temporada de Páscoa. De 20 de março a 12 de abril, um dos “berços” do chocolate artesanal brasileiro terá uma programação repleta de atividades, quase todas com entrada franca.

“Os deliciosos ovos de chocolate, apresentações artísticas, atividades lúdicas e educativas fazem brilhar os olhos de adultos e crianças”, ressalta o texto de divulgação turística divulgado pelo Município. “Tudo isso unido ao emocionante ‘Gramado Aleluia’, com luz, sons, encenações artísticas e o clima religioso despertam os melhores sentimentos em nossos visitantes.”

Dentre os destaques estão as missas na Igreja Matriz São Pedro e as tradicionais procissões, como a de Ramos, que conta o nascimento de Jesus, a sua infância e a entrada em Jerusalém. Já na Procissão dos Passos, atores encenam os últimos momentos de Cristo.

Também estão previstas as Paradas de Páscoa, nos fins de semana, com desfiles pela avenida Borges de Medeiros (Centro), a principal da cidade. Já a “Trupe de Páscoa” promete repetir a dose dos anos anteriores, em um ambiente de muita interatividade com o público em apresentações de terças-feiras a domingos na Rua Coberta – onde um palco especialmente montado para o evento receberá atrações da região em shows para adultos e crianças.

A “Páscoa em Gramado” é uma promoção da prefeitura de Gramado e realização da autarquia municipal Gramadotur, em parceria com a Achoco (Associação das Indústrias de Chocolate de Gramado). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.pascoaemgramado.net.br.

Espetáculo infantil

No Palácio dos Festivais (que anualmente recebe o Festival de Cinema) a atração é “Tito, um Coelho atrapalhado”, espetáculo musical e lúdico voltado para o público infantil, a partir do dia 21 – trata-se do único evento com cobrança de ingresso no “Páscoa em Gramado”. A história é protagonizada por um animal sonhador e de bom coração, mas um pouco distraído e atrapalhado.

Ele tem a missão de levar o Ovo Dourado, para a fábrica de seu pai. “A Páscoa está chegando e precisam começar a fabricar os ovos de chocolate”, conta André Andrade, Diretor Geral do espetáculo. Tito apresenta vários personagens, como o gavião Gavi e a raposa Red, que planejam fazer o ovo desparecer misteriosamente. Para combater esses “vilões”, o coelho conta com a ajuda de Anabela, Pepito e Vagaroso, que saem em busca do Ovo Dourado para salvar a Páscoa.

Programação completa

– Shows e atrações na Rua Coberta: diariamente às 14h e às 16h;

– Trupe de Páscoa: diariamente às 18h30min na Rua Coberta;

– Parada de Páscoa – na Avenida Borges de Medeiros: sábados e domingos às 16h;

– Estação Kids – na Rua Coberta: diariamente das 10h às 20h;

– Vila de Páscoa – na Praça das Etnias: diariamente das 10h às 20h;

Tito, Um Coelho Atrapalhado – no Palácio dos Festivais: sábados às 17h30min e domingos às 15h (além dos dias 2, 3, 8 e 9 de abril às 17h30min);

– Procissão de Ramos – na avenida Borges de Medeiros: dias 5 de abril (9h30min) e 10 de abril (20h).

