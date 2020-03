| O jornalista Flávio Ricco passa a integrar a equipe de colunistas do Jornal O Sul

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Jornalista é conhecido por antecipar aos leitores as novidades dos bastidores da televisão Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O jornalista Flávio Ricco passa a integrar a equipe de colunistas do Jornal O Sul a partir desta quarta-feira, 3 de março. A coluna Canal 1/Flávio Ricco será publicada diariamente pelo jornal, que terá exclusividade no Rio Grande Sul.

Segundo a Diretora de Conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas, a opinião de Flávio Ricco será de grande contribuição para o Caderno de Colunistas do jornal. “Contamos com um espaço que reúne e valoriza a consagrada equipe de comentaristas da Rede Pampa, que conta com renomados profissionais da comunicação, como Armando Burd, Flávio Pereira, Cláudio Humberto e Leandro Mazzini”, ressalta.

O acesso pode ser feito através do item “Opinião”, no menu principal do portal osul.com.br e conferido na edição completa do Jornal O Sul em flip.osul.com.br ou pdf.osul.com.br.

Flávio Ricco

O jornalista Flávio Ricco integrou algumas das mais importantes empresas de comunicação do país e comenta sobre televisão, desde 2003. É autor do livro “Biografia da Televisão Brasileira”. Sua coluna sobre os assuntos da televisão é considerada a mais importante do país e, habitualmente, antecipa aos leitores as novidades dos bastidores das emissoras. Popular nas redes sociais, Flávio Ricco conta com 256,7 mil seguidores no Twitter e 40,4 mil no Instagram.

