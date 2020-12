Mundo A Comissão Europeia aprova o uso da vacina da Pfizer/BioNTech

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

O coronavírus já matou cerca de 470 mil europeus desde o início da pandemia. (Foto: Niaid/Nih)

A Comissão Europeia deu aprovação nessa segunda-feira (21) para o uso da vacina contra a covid-19 desenvolvida em conjunto pela empresa norte-americana Pfizer e seu parceiro alemão BioNTech, o passo final para permitir que a Europa comece a imunização dentro de uma semana.

A decisão ocorre após a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovar o uso da vacina nessa segunda. Países da UE, incluindo Alemanha, França, Áustria e Itália, disseram que planejam iniciar a vacinação a partir de 27 de dezembro, enquanto a Europa tenta alcançar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, onde as vacinações começaram no início deste mês.

“Tenho o prazer de anunciar que o comitê científico da EMA se reuniu hoje [segunda-feira, 28] e recomendou uma autorização condicional de comercialização na União Europeia para a vacina. Nossa opinião científica abre o caminho para a primeira autorização de comercialização na UE”, disse a chefe da agência, Emer Cooke, em uma entrevista coletiva on-line, segundo o jornal britânico The Guardian.

A liberação da agência é conhecida como autorização condicional de comercialização, válida por 12 meses, podendo ser renovada anualmente, de acordo com informações do jornal britânico. Após verificações adicionais, é provável que seja convertida em autorização de comercialização completa, válida por cinco anos.

Nova variante

Os preparativos para o lançamento da vacina ocorrem no momento em que a identificação de uma nova cepa altamente infecciosa do coronavírus na Grã-Bretanha causou caos em toda a região, com países fechando relações de viagem com o Reino Unido e interrompendo o comércio antes do feriado de Natal.

A pandemia já matou cerca de 470 mil europeus e está acelerando nos meses de inverno, esmagando as economias no processo. Muitos governos impuseram restrições mais rígidas às famílias para tentar conter uma segunda onda de infecções e evitar sistemas de saúde sobrecarregados.

A chefe da Comissão, Ursula von der Leyen, já havia planejado o início das vacinações no período de 27 a 29 de dezembro. Estudantes de medicina, médicos aposentados, farmacêuticos e soldados estão sendo recrutados para uma campanha europeia de vacinação de escala sem precedentes.

Devido a uma abordagem de aceleração gradativa, profissionais de saúde e moradores de casas de repouso serão priorizados, e a maioria dos esquemas nacionais não chegará ao público em geral até o fim do primeiro trimestre de 2021, na melhor das hipóteses.

A meta dos 27 membros da UE é alcançar a cobertura de 70% de seus 450 milhões de habitantes. O regulador de medicamentos da Suíça autorizou, no último sábado (19), a vacina contra a covid-19 para uso em pessoas com mais de 16 anos.

O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nessa segunda que a nova variante do coronavírus “não está fora de controle”, mas que bloqueios adotados por diferentes países são “prudentes”. A afirmação de que a variante B.1.1.7. estava “fora de controle” foi feita pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, no domingo (20) para justificar novas medidas de isolamento social às vésperas do Natal. Citando a taxa de reprodução do vírus, o diretor da OMS Michael Ryan alertou que a afirmação não é correta. “Tivemos uma R0 (taxa de reprodução do vírus) muito superior a 1,5 em diferentes momentos da pandemia e conseguimos controlá-la. Portanto, essa situação não está, neste sentido, fora de controle”, declarou Ryan, em coletiva de imprensa. Ele disse ainda que “embora o vírus tenha se tornado um pouco mais eficiente em termos de propagação, ele pode ser detido“. Por outro lado, Ryan ressaltou que, ao impor novas medidas restritivas, os países estão agindo com base no “princípio da precaução” e que isso é “prudente”.

