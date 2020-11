Mundo A Coreia do Norte está construindo submarinos capazes de lançar mísseis balísticos

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Em julho de 2019, a mídia estatal norte-coreana mostrou Kim inspecionando um grande submarino recém-construído. (Foto: Reprodução)

A Coreia do Norte está construindo dois novos submarinos, incluindo um capaz de disparar mísseis balísticos, segundo afirmou um parlamentar sul-coreano, nesta terça-feira (3), após uma reunião a portas fechadas com o Serviço Nacional de Inteligência do Sul. A Coreia do Norte tem uma grande frota de submarinos, mas só se tem conhecimento de um submarino experimental capaz de portar mísseis balísticos.

“Um dos submarinos que a Coreia do Norte está construindo pode carregar um míssil balístico”, disse Ha Tae-keung, membro de um partido de oposição que integra a Comissão de Inteligência do Parlamento, à Reuters. “Um é um modelo modificado da Classe Romeo e o outro é um novo de tamanho médio.”

A Coreia do Norte está sujeita às sanções do Conselho de Segurança da ONU desde 2006 por causa de seus programas de mísseis nucleares e balísticos.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reuniram três vezes desde 2018, mas não conseguiram chegar a um acordo para que Pyongyang desistisse de suas armas nucleares em troca do fim das sanções.

Em julho de 2019, a mídia estatal norte-coreana mostrou Kim inspecionando um grande submarino recém-construído. Embora a Coreia do Norte não tenha descrito os sistemas de armas do submarino, analistas disseram que o tamanho aparente da embarcação indicava que foi projetada para transportar mísseis.

Mais tarde naquele ano, a Coreia do Norte disse que havia testado com sucesso um novo míssil balístico a ser lançado de submarinos (SLBM) e no mês passado apresentou um novo design do armamento durante um desfile militar em Pyongyang.

A promessa de Kim de revelar novas armas estratégicas neste ano também gerou especulações de que a Coreia do Norte poderia em breve ter um submarino com capacidade para mísseis balísticos. A Coreia do Norte exibiu um total de 76 mísseis de nove tipos diferentes em um desfile militar em 10 de outubro, incluindo armas de longo alcance, intercontinentais, pela primeira vez em dois anos, segundo informou a agência de notícias Yonhap, citando Ha. Após meses de especulação sobre a saúde de Kim, os espiões da Coreia do Sul disseram que não havia sinais de que o líder norte-coreano estivesse sofrendo com problemas de saúde, informou a Yonhap.

