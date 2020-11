De acordo com o ministro, Fejzulai compartilhou em seu Instagram, antes do ataque, uma foto em que aparece com duas armas que supostamente teria usado durante o crime. O grupo terrorista reivindicou a autoria do atentado, atribuindo-o a “um soldado do califado”.

Detidos na Suíça

Duas prisões adicionais confirmadas nesta terça ocorreram na cidade de St. Poelten e, de acordo com o site de notícias The Kurier, operações foram realizadas em ao menos duas propriedades. Um terceiro homem foi preso na cidade de Linz, além de dois jovens suíços, de 18 e 24 anos, em Winterthur, perto de Zurique, no Norte da Suíça.

O número de detidos mais tarde foi atualizado para 16. Segundo a polícia, há ao menos mil agentes envolvidos nas buscas.

O ataque de segunda (2), último dia antes do toque de recolher nacional imposto para tentar conter a segunda onda de covid-19, teve como alvo seis pontos na região central de Viena, começando pela sinagoga, que estava fechada. A polícia isolou boa parte do centro histórico da cidade e muitas pessoas buscaram abrigo em bares e hotéis, já que os transportes públicos foram paralisados.

De acordo com Oskar Deutsch, presidente da comunidade judaica de Viena, que tem escritórios adjacentes à sinagoga, ainda não está claro se o espaço religioso ou suas instalações adjacentes eram alvos propositais. Nas redes sociais, circulam vídeos de um homem armado correndo por ruas com calçamento de pedras. Outra gravação mostra disparos contra uma pessoa em um bar.