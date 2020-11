A mudança no Reino Unido acontece após ataques deixarem quatro vítimas na cidade de Viena, na Áustria.

O Estado Islâmico reivindicou os ataques coordenados na noite de segunda (2) em Viena, na Áustria. Nesta terça-feira, as autoridades austríacas já haviam afirmado que o autor do atentado era um simpatizante do grupo terrorista e natural da Macedônia do Norte. Ele foi morto pela polícia.