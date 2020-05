Saúde A Coreia do Sul examina primeiros casos suspeitos de síndrome ligada ao coronavírus em crianças

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Crianças sul-coreanas mantêm distanciamento social em volta às aulas. (Foto: Yonhap via Reuters)

Duas crianças da Coreia do Sul que são os primeiros casos suspeitos de uma síndrome rara e potencialmente fatal ligada ao novo coronavírus estão se recuperando bem de um tratamento, disseram autoridades de saúde nesta quarta-feira (27).

Os sintomas da “Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica Potencialmente Associada à Covid-19” (MIS-C), como é chamada oficialmente, são semelhantes à síndrome do choque tóxico e à doença de Kawasaki, entre eles febre, irritações cutâneas, inflamação das glândulas e, em casos graves, miocardite.

Casos de MIS-C foram relatados na França, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, onde mais de 100 casos foram encontrados no Estado de Nova York.

Risco maior para as crianças

A síndrome provocou o temor de que a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, represente um risco maior para as crianças do que se supunha. Até agora, a Covid-19 atingiu mais os idosos e pessoas com problemas crônicos de saúde.

Na terça-feira, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC) disse que iniciou uma investigação depois que dois casos suspeitos de MIS-C em um menino de 11 anos e uma menina de 4 anos foram relatados no dia anterior.

Ambos tiveram diagnósticos negativos para Covid-19, mas outras análises estão sendo feitas, especialmente porque o menino esteve nas Filipinas entre janeiro e março.

Ele já teve alta do hospital, e se acredita que a menina será liberada em breve, disse a diretora do KCDC, Jeong Eun-kyeong.

“As duas crianças se recuperaram dos sintomas”, disse Jeong em um briefing. “Estamos realizando um exame de anticorpos da Covid-19 neles para reconfirmar se foram infectados, e depois do exame determinaremos se eles são casos de MIS-C.”

Kwak Jin, autoridade do KCDC a cargo da administração de pacientes, disse que as duas crianças foram tratadas como se tivessem doença de Kawasaki.

Tendo sido um dos primeiros países a sofrerem um surto de Covid-19, a Coreia do Sul conseguiu conter a disseminação do vírus através de uma estratégia robusta de rastreamento, localização e contenção.

No último dia 20, a descoberta de novos casos de coronavírus em dois estudantes frustrou a reabertura das escolas da Coreia do Sul, forçando 75 colégios a barrar alunos em meio ao temor de alguns professores de que não era seguro retomar as aulas.

Alguns estudantes foram mandados para casa quase tão rápido quanto atravessaram os portões de suas escolas pela primeira vez neste ano depois que os dois alunos do ensino secundário foram diagnosticados em Incheon, informou o Ministério da Educação. As informações são da agência de notícias Reuters.

