Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2022

Cotação do dólar bateu recorde no paralelo. (Foto: Reprodução)

A cotação do dólar no mercado informal de Cuba bateu uma taxa recorde, em meio ao êxodo massivo dos últimos meses. De acordo com o jornal independente El Toque, que publica diariamente o câmbio paralelo, um dólar estava sendo negociado a 200 pesos cubanos no início da semana.

“Pela primeira vez, nossa taxa do mercado informal mostra que a média dos anúncios de compra e venda de dólares em Cuba alcançou os 200 pesos cubanos por dólar”, escreveu o jornal.

Em setembro, a moeda estadunidense já havia alcançado o patamar histórico de 150 pesos, o mesmo registrado durante a crise econômica após o colapso soviético, em 1991. De acordo com o Toque, a taxa de câmbio informal há um ano era de 65 pesos cubanos por dólar. “Ainda não chegou ao pico. O valor seguirá crescendo enquanto continuar a sangria migratória”, disse o economista Mauricio de Miranda, da Universidade Javeriana da Colômbia.

Em meio à pior crise econômica em quase 30 anos, uma grande quantidade de cubanos tem tentado emigrar para os Estados Unidos. Muitos optam por cruzar a América Central, desde que a Nicarágua eliminou a necessidade de visto de entrada para cubanos, no ano passado.

O voo para Manágua e o percurso por terra até a fronteira dos EUA, porém, podem custar US$ 12 mil, o que provocou o aumento da demanda pela moeda americana e fez o valor disparar. Segundo a alfândega dos Estados Unidos, quase 198 mil cubanos entraram no país entre outubro de 2021 e agosto de 2022.

De acordo com o economista cubano Pavel Vidal, também professor da Universidade Javeriana da Colômbia, a explicação para a alta do dólar nas últimas semanas também tem relação com a especulação financeira. “Nas últimas semanas, o que parece ter acontecido é um fenômeno especulativo que promove a compra de divisas ‘a qualquer preço’ em razão da inflação e da desvalorização do peso, que parece não ter fim”, disse.

O Banco Central cubano iniciou em agosto um movimento de compra e venda de dólares e euros em casas de câmbio estatais, com uma taxa de paridade fixa de 120 pesos por dólar, em uma tentativa de captar divisas e frear a depreciação. A taxa, naquele momento, era igual à do mercado informal, mas a disponibilidade limitada de US$ 100 por dia não evitou a flutuação no câmbio paralelo.

Histórico

O valor do dólar disparou no mercado informal a partir de janeiro de 2021, quando o governo aplicou uma reforma financeira e fixou seu preço em 24 pesos por unidade. Desde então, teve início um processo inflacionário que, segundo os números oficiais, alcançou 70% de aumento nos preços no fim de 2021.

“É compreensível o desespero do governo cubano para obter divisas para poder pagar pelas importações e apoiar a retomada da atividade produtiva. No entanto, o mercado de câmbio não é o caminho”, opina Vidal.

A taxa fixa em 120 pesos, como está sendo mantida, “não vai funcionar em uma economia que continua sofrendo uma crise na balança de pagamentos e que tem sua recuperação comprometida devido aos problemas no sistema de geração de energia”. O especialista acrescentou que o caminho é “transitar logo para um regime de flutuação administrada da taxa de câmbio”.

