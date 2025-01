Saúde A dengue matou mais do que a Covid-19 no Brasil em 2024

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Autoridades sanitárias alertam que os casos de dengue costumam aumentar no verão Foto: Divulgação Autoridades sanitárias alertam que os casos de dengue costumam aumentar no verão. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No ano passado, a dengue matou mais do que a Covid-19 no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

A doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti causou mais de 6 mil óbitos. Os casos de dengue ultrapassaram 6,5 milhões em 2024. O coeficiente de incidência da doença foi de quase 3,19 mil casos para cada 100 mil habitantes.

Autoridades sanitárias alertam que os casos de dengue costumam aumentar no verão. Por isso, é preciso intensificar as medidas de prevenção à doença. Os dados atualizados da dengue podem ser conferidos em um painel disponibilizado pelo Ministério da Saúde na internet.

Já a Covid-19 matou 5,95 mil pessoas no ano passado no País. Os casos confirmados da doença chegaram a 862,68 mil. Os números relacionados à Covid-19, transmitida pelo coronavírus, começaram a diminuir a partir do início da vacinação, em janeiro de 2021, e ficaram nos menores patamares registrados até agora em 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/a-dengue-matou-mais-do-que-a-covid-19-no-brasil-em-2024/

A dengue matou mais do que a Covid-19 no Brasil em 2024

2025-01-09