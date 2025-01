Saúde Inteligência artificial: aos 87 anos, Jane Fonda adere ao treino com realidade virtual

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

Atriz utiliza óculos VR para a prática de exercícios. (Foto: Reprodução)

A atriz Jane Fonda, de 87 anos, sempre foi uma grande amante de atividades físicas: desde 1980, quando lançou o seu primeiro vídeo de exercícios, Jane Fonda’s Workout, inspirado em seu livro best-seller de mesmo nome. Atualmente, a artista voltou às origens e está trabalhando em vídeos de exercícios como antigamente, porém, dessa vez, com a ajuda da inteligência artificial.

O projeto chama Supernatural e nada mais é do que uma plataforma de realidade virtual (RV) de fitness e bem-estar disponível apenas no Meta Quest. São quatro aulas no total — Flow com Jane Fonda, Box com Jane Fonda e Ludacris, Jane Fonda: Alongamento e Jane Fonda: Treino em equipe — que são administradas pela própria.

“Eu treino todos os dias, então é importante variar a maneira como me movo. Eu alterno os dias fazendo exercícios para a parte superior e inferior do corpo para força. Também encontro uma maneira de fazer cardio. Caminhar ao ar livre é uma das minhas maneiras favoritas de fazer isso”, diz ela.

Na entrevista à People, a artista diz que aprendeu a se exercitar com uma professora nos anos 1970, visto que naquela época não tinha “muitas formas rigorosas de exercícios para mulheres”.

Ela também revela que nunca deixa de treinar um dia sequer. Ela que era adepta de corrida, diz que agora ama caminhar. “Eu basicamente faço tudo o que costumava fazer, só que mais devagar”, disse a atriz.

Mas o que Fonda diz amar na hora de se exercitar é a música. “Ter a música certa pode elevar ou quebrar o treino, especialmente em cardio e aeróbica. Uma playlist animada é essencial. Isso, e uma boa atitude”, afirma.

Saiba mais

Ao contrário da realidade aumentada que adiciona elementos visuais ao mundo real, a realidade virtual é uma tecnologia que simula um ambiente 100% virtual, permitindo uma imersão completa em cenários gerados por computador, através do uso de óculos VR ou um capacete especial. A realidade virtual não é uma nova tecnologia no esporte, mas sua aplicação no esporte tem se intensificado graças aos avanços em hardware e software. Equipamentos mais acessíveis e programas mais sofisticados permitem que treinadores e atletas utilizem a VR para simular condições reais de jogo, aprimorar habilidades específicas e até mesmo para análise de desempenho.

