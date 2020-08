Um outra medida regional para a contenção de novos casos foi aplicada em Aarhus, segunda maior cidade do país, com mais de 200 mil habitantes, e localizada na parte peninsular da Dinamarca. Devido ao registro de número de casos isolados na região, o governo local decidiu adiar a abertura do ano letivo para metade dos alunos do ensino médio, que terão permissão para retornar gradualmente às atividades escolares até o dia 4 de setembro.

Essa medida faz parte de um plano de prevenção de possíveis novos casos de covid-19, incluindo a restrição no horário de funcionamento dos cafés e restaurantes da região, que devem encerrar as atividades até a meia-noite. Em outras partes do país, o horário foi estendido para as 2h da manhã. Suécia na contramão Neste mês de agosto, a Suécia retomou normalmente as aulas presenciais para os alunos do ensino médio. Durante todo o período de pandemia, o país manteve abertas escolas e creches para os alunos menores de 16 anos. O país adotou poucas medidas contra a propagação da covid-19. Na Europa, é uma das raras nações que não recomendou o uso de máscaras, na contramão das medidas adotadas pelo bloco de países nórdicos Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia. De acordo com o epidemiologista Anders Tegnell, responsável pelo Conselho de Saúde da Suécia, “é muito arriscado acreditar que as máscaras mudariam o jogo quando se trata da covid-19”.