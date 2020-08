Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Rio Grande do Sul foram beneficiadas com R$ 1,2 milhão para combater a Covid-19 e qualificar as equipes profissionais no manejo e tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. O valor será dividido entre 60 Apaes (R$ 20 mil para cada uma), 37 delas sob gestão do governo do Estado. Nesta quarta-feira (26), a SES (Secretaria da Saúde) realizou a assinatura dos convênios com essas instituições, durante reunião virtual.

O repasse dos recursos foi publicado por meio da Portaria da SES 507/2020. De acordo com a diretora do Departamento de Ações em Saúde, Ana Costa, esse dinheiro será investido para que pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias sejam ainda melhor atendidas e tenham mais qualidade de vida. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, relembrou que o tratamento dessa parcela da população é uma das prioridades do governo.

A presidente da Apae de Três Passos, Gladis Marinês Elói, disse que a verba é muito bem-vinda e será utilizada na aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) e capacitação de seus funcionários no manejo do autismo. A Apae de Osório atende 40 pessoas com esse diagnóstico em diversas cidades da região, e sua presidente, Elaine Cardoso, agradeceu o aporte de recursos. “Estamos atendendo de forma remota. Poderemos qualificar também esta nova forma de chegarmos aos nossos assistidos”, completou.

“O governo do Estado está promovendo políticas públicas que realmente chegam aos cidadãos e fazem diferença na vida das pessoas”, elogiou a presidente da Apae de Tenente Portela, Neida Ceolin Stein. A Apae do município se associará com a de Frederico Westphalen para somar os recursos e realizar uma melhor capacitação dos seus profissionais e voluntários.