Caxias x Grêmio: equipes fazem primeira partida da final do Gauchão; acompanhe

O Estádio Centenário, em Caxias do Sul, será o palco dos primeiros 90 minutos da decisão.

Nesta quarta-feira (26), a partir das 21h30, Caxias e Grêmio abrem a disputa pelo título do Gauchão Ipiranga 2020. O Estádio Centenário, em Caxias do Sul, será o palco dos primeiros 90 minutos da decisão.

A equipe grená e a tricolor se enfrentaram duas vezes neste campeonato, e nas duas o time da Serra levou a melhor. Foram duas vitórias, três gols marcados e nenhum sofrido.

A primeira foi na rodada de abertura do Gauchão. Em plena Arena, o time comandado pelo técnico Rafael Lacerda bateu o Tricolor por 2 a 0, com gols de Ivan e Léo Tilica.

A segunda foi na decisão do primeiro turno. No Centenário, Diogo Oliveira marcou o gol da vitória simples que garantiu o título caxiense.

A partida de volta da finalíssima será disputada no domingo (30), na Arena.

Portões fechados e apelo aos torcedores

A exemplo dos demais jogos do campeonato e seguindo o rigoroso protocolo sanitário aprovado pelo governo estadual, não haverá presença de torcida. A circulação de pessoas no entorno dos estádios estará restrita aos profissionais diretamente envolvidos com o evento.

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) reforçou o apelo para que os torcedores fiquem em casa o máximo que puderem, sigam as recomendações de higiene e evitem aglomerações.

Escalações

Caxias – Técnico Rafael Lacerda

Marcelo Pitol, Ivan, Laercio, Thiago Sales, Juliano, Bruno Ré, Vinicius Baiano, Carlos Alberto, Bruninho, Diogo Oliveira e Juninho Potiguar.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, D. Braz, Geromel, V. Ferraz, B. Cortez, Maicon, Matheus H., Jean P., Alisson, Pepê, Isaque.

Arbitragem

Equipe de arbitragem para a partida de hoje:

Árbitro: Jean Pierre Lima

Auxiliar 1: Jorge Eduardo Bernardi

Auxiliar 2: André Bittencourt

VAR: Daniel Nobre Bins.

