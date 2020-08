A Disney anunciou que não vai mais usar o nome “20th Century Fox”, o famoso logotipo que aparece no início de todos os filmes e séries de TV da empresa. Agora, a marca aparecerá adaptada à mídia em que estiver veiculada, excluindo o Fox da cena.

Segundo a CNN, o movimento anunciado nesta semana é mais uma etapa da retirada do Fox nas marcas da empresa, algo que já vinha acontecendo desde janeiro, quando o 20th Century Fox virou “20th Century Studios”, logo após a compra de US$ 71 bilhões em alguns dos ativos da Fox no final do ano passado. Nas produções da TV o logotipo aparecerá como “20th Television”.

O clássico logotipo do estúdio seguirá o mesmo, agora sem o nome da Fox junto e a ideia por trás da ação é evitar que os consumidores confundam a Disney com os ativos controlados pela Fox Corporation, como a Fox Entertainment, Fox Sports e Fox News.

A empresa do Mickey também vai mudar a marca de seus outros estúdios de TV com novos nomes e logotipos. Entram no bojo de alterações a ABC Studios e ABC Signatures Studios, que se tornarão ABC Signature e o Fox 21 Television Studios passará a ser conhecido como Touchstone Television.

A 20th Century Fox foi criada em 1935 como uma fusão entre a Twentieth Century Pictures e a Fox Films.